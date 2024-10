Oroscopo Branko, le previsioni di oggi venerdì 4 ottobre 2024: le novità astrali

Intervenuto come di consueto sulle frequenze di Radio Rds, l’esperto di astri ha rivelato le ultime novità sull‘Oroscopo Branko per quanto riguarda la giornata di venerdì 4 ottobre 2024, con grandi sorprese previste per i vari segni astrali, a partire da una Bilancia incandescente e un Sagittario che ha bisogno di crescere:

CHIARA PETROLINI, IL VESCOVO DI PARMA/ E Mirta Merlino: possiamo sempre cambiare perché Qualcuno ci perdona

BILANCIA: per voi è forse meglio cercare delle soluzioni pacifiche dove le questioni sono rimaste aperte, sul lavoro arriva il momento di fare delle scelte non di poco conto, determinanti per il vostro futuro.

SCORPIONE: secondo l’Oroscopo Branko, il lavoro va alla grande e vi sta per mettere sul piatto delle nuove e importanti occasioni da cogliere al volo, con il partner tentate di essere maggiormente presenti.

Oroscopo Branko, previsioni venerdì 4 ottobre 2024/ Sfide sul lavoro per Ariete e Cancro

SAGITTARIO: se avete dei dubbi con il vostro partner tentate di chiarirli, siete motivati, cercate di non agire in maniera impulsiva con il prossimo.

Previsioni Oroscopo Branko oggi venerdì 4 ottobre 2024: bene l’Acquario

Proseguendo il nostro viaggio tra gli astri con l’Oroscopo Branko, arriviamo a comprendere come andranno le cose per un altro gruppo di segni dello zodiaco, dall’Acquario al Capricorno, che tra novità sentimentali e professionali avranno molto da fare:

CAPRICORNO: la giornata si prospetta molto positiva, in amore siate aperti e disponibili al dialogo con tutti, dedicatevi alla cura del corpo e del benessere fisico, sarà una giornata buona con novità professionali che potrebbero bussare alla vostra porta.

Iago Garcia e Jessica Morlacchi, nuova coppia al Grande Fratello?/ Non è La Rai confermano tutto

ACQUARIO: secondo l’oroscopo Branko oggi sarete più creativi del solito, tenete i piedi per terra e alcuni progetti potrebbero finalmente decollare, avreste bisogno di una pausa dalla vita quotidiana, magari mettere in piedi qualcosa per il fine settimana potrebbe rivelarsi una buona idea.

PESCI: qualche momento di tensione da gestire con il partner, vi attendono dal varco delle sfide molto impegnative e toste, ma siete determinati a oltrepassare l’ostacolo.