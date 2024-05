Oroscopo di Branko della settimana, dal 31 maggio al 6 giugno 2024/ Vergine sospesi, Leone seducenti e…

Si rinnova l’Oroscopo della settimana a cura di Branko, relativo ai 12 segni dello zodiaco e per il periodo di fine mese corrente e non solo, dal 31 maggio al 6 giugno 2024.

Oroscopo della settimana, a cura di Branko: tutte le previsioni

Ariete: per i nati sotto il segno é impossibile stare soli. Sembra che sia tutto possibile per voi.

SAGITTARIO: Confidate nel momento propiziatorio di novità importanti per voi, la Luna vi dona passione del weekend.

TORO: per l’oroscopo della settimana a cura di Branko avete la mano di re Mida, tutto quel che toccate diventa oro.

VERGINE: anche il corpo ha bisogno

di una pausa. Eppure questo è un cielo a due facce, che rivela ostacoli complicati da superare, ma la vostra determinazione, unita al talento che non vi manca può fare il miracolo.

CAPRICORNO: secondo l’oroscopo della settimana a cura di Branko, avete bisogno di distrarvi e riposare, Marte è ancora faticoso.

GEMELLI: secondo le previsioni dell’esperto,

il pianeta della saggezza Giove vi fa un grande servizio adesso, con questo cielo – lunedi 3 giugno da voi arriva anche Mercurio

affarista – ci sta proprio bene un bagno di realismo e di razionalità e un po’ di freno ai sogni di gloria.

Per la seconda metà dello zodiaco, secondo l’oroscopo della settimana di Branko…

BILANCIA: il cielo di giugno splende come un

diamante raro. Il messaggio dei pianeti è molto chiaro, dovete andare oltre, cercare opportunità, stimoli e anche amore, se non l’avete già, lontano dai soliti ambienti, fuori dai confini, il mondo promette di essere vostro.

ACQUARIO: nascono passioni, amorose ma anche ideali, artistiche, sportive. Vi scoprite all’improvviso attori, istrioni, il cielo è incredibilmente sexy, nel fine settimana la Luna accanto a Marte vi infiamma come una torcia nucleare e giovedì 6 è Luna nuova nel vostro settore dell’amore, che sarà di voi?

Leone: il weekend promette di essere particolarmente sexy.

SCORPIONE: arriva il momento per voi di smascherare le persone false.

Cancro: é un periodo splendente che sembra anticipare l’estate, la vostra stagione. Siete vincenti.

PESCI: il cielo è sempre in movimento, tutto

cambia in fretta in questo 2024.

