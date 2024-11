Oroscopo di Don Matteo 14: le previsioni del Mago Artax

Il Maresciallo Cecchini, mette da parte la divisa da carabiniere per indossare i panni Mago Artax e sfoggiare le sue doti di preveggenza. Nella rubrica pubblicata da Tv, Sorrisi e Canzoni, infatti, il Mago Artax svela le previsioni dell’oroscopo di Don Matteo valide per oggi, giovedì 28 novembre per tutti i personaggi dell’amatissima fiction di Raiuno che torna in onda oggi con una nuova puntata. Spartaco, nato sotto il segno dell’Ariete, è atteso dalle corna in amore. Se soffre di cervicale, farebbe bene ad indossare il cappello.

Ghisoni, nato sotto il segno del Toro, non vede novità in amore. La salute, una volta c’era, mentre il conto in banca continua a piangere. Il capitano Tommasi, interpretato da Simone Montedoro e nato sotto il segno dei Gemelli, deve smetterla di pensare al primo amore mentre per la salute deve fare attenzione al mal di pancia. Paolo per Giulia, nata sotto il segno del Cancro. La giovane, però, nella giornata di oggi, ha la possibilità di incontrare un noto conduttore tv. Per la salute, attenzione ai colpi di calore. Un incontro verso l’agenzia delle entrate per Don Massimo, nato sotto il segno del Leone. Un po’ di raffreddore in arrivo mentre anche la sfera finanziaria piange. Per Barba, nato sotto il segno della Vergine, l’amore è in arrivo da qualche parte.

Oroscopo di Don Matteo 14: cosa prevedono le stelle per la pm Vittoria Guidi e Natalina

Secondo le previsioni di Don Matteo del Mago Artax, la giornata di oggi, 28 novembre, per la pm Vittoria Guidi e per Natalina, entrambe nate sotto il segno della Bilancia, sarà indirizzata a trovare un’intesa con i nati sotto il segno del Capricorno. Per la salute, attenzione al setto nasale. Per il piccolo Bart, nato sotto il segno delle Scorpione, l’amore è irraggiungibile mentre per la salute, attenzione alle orecchie. Per il maresciallo Cecchini, nato sotto il segno del Sagittario, le stelle consigliano di cambiare piano per raggiungere un obiettivo. Attenzione alla sciatica.

Amore nell’aria, in questa giornata, per Diego Martini che è nato sotto il segno del Capricorno. Elisa, che è dell’Acquario, potrebbe avere qualche problema in amore soprattutto perché è difficile convivere con il partner. Infine, Pippo che è nato sotto il segno dei Pesci, deve smetterla di ascoltare musica a tutto volume per il bene delle orecchie.