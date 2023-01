Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 gennaio 2023/ Sagittario, Scorpione, Acquario, Pesci

Cosa riserverà a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, questo venerdì 20 gennaio 2023? L‘Oroscopo di Paolo Fox è in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele e fino alla giornata di oggi sappiamo che il Sagittario vorrebbe svagarsi, il Capricorno è preso da un progetto, l’Acquario è fortunato in amore e i Pesci devono aspettare Venere positiva.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario pensa solo al successo, momento d’oro per l’amore per il Capricorno

Sagittario, l’amore è forse messo un po’ in un angolo. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che Giove rappresenta il successo sociale e spinge l’ambizione personale: chi cerca un nuovo progetto e chi vuole affrontare qualcosa di diverso non deve fermarsi proprio ora. Tuttavia, i rapporti ossidati da tempo o che hanno generato grandi difficoltà, dal 27 saranno messi sotto torchio. Contatti con altre città importanti, anche perché il Sagittario più si muove e meglio sta.

Capricorno, questo weekend è ben ispirato: oggi e domani la Luna è veramente complice, per quanto riguarda il tuo segno, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Si spera veramente che tu abbia una grande emozione del cuore! Entro quest’anno, coloro che non hanno regolarizzato un rapporto, che vivono da anni un legame ufficioso potranno ufficializzarlo: matrimoni, convivenze o, per chi ha già una bella storia, questioni che riguardano la casa. Bel cielo anche per i separati che avranno modo di trovare un amore vero! A volte l’amore non arriva quando lo si cerca, mentre quando non lo si cerca, improvvisamente si palesa, anche in ambienti di lavoro o comunque in posti non frequentati da tanto tempo.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è romantico con Venere nel segno, i Pesci cercano la giusta ispirazione

Acquario, abbiamo un oroscopo interessante, considerando il fatto che Venere è lì a volerti bene: e tu a chi vorrai bene? L’Oroscopo di Paolo Fox spera a tante persone. Domenica, visto che Luna e Venere saranno complici per il tuo segno zodiacale e in aspetto positivo, si spera che tu voglia fare una scelta o magari, semplicemente, dedicare più tempo alla persona che ami. Tra oggi e domenica, devi premiare chi ti sta vicino e, soprattutto, lasciare libero il tuo cuore.

Pesci, ecco un weekend importante, preludio di una primavera molto ispirata. Se adesso stai facendo qualcosa solo per far piacere a una persona, perché non potevi dire di no, ricorda che, quando Saturno sarà nel segno, finalmente deciderai in prima persona, Ecco perché l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tanti nativi del segno, da qui a marzo/aprile, seguiranno l’ispirazione giusta che porterà lontano. Intanto, questo weekend porterà sensazioni speciali.

