Oroscopo di Paolo Fox della settimana a I fatti vostri, dal 20 al 26 giugno/ Sagittario tra i top, Bilancia..

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox si rinnova, aggiornato al periodo dal 20 al 26 giugno 2024, segno per segno con delle importanti novità.

Gli aggiornamenti per 12 segni dello Zodiaco sono ripresi nella nuova puntata di I fatti vostri, format in onda sulle reti TV e streaming Rai dove l’esperto astrologo cura una rubrica stilando una classifica periodica tra i segni, top e flop.

Sagittario: al 12° posto tra i flop dello Zodiaco i nati sotto il segno devono vedersela con situazioni planetarie faticose.

Leone: undicesimi nella classifica a cura di Paolo Fox, con le opposizioni dei Pianeti che stanno per cessare e da qualche settimana Giove non é più contrario.

Toro é al decimo posto: il momento non é roseo ma é prevista una situazione di ripresa, chiaramente non bisogna perdere la calma nell’attesa che ritorni il sereno nel cielo.

Gemelli: i nati sotto il segno si vedono collocati secondo l’Oroscopo di Paolo Fox nell’annessa classifica, al nono posto, per una condizione di salita generale. Il meglio é previsto all’orizzonte ma c’é bisogno di darsi da fare.

All’8° posto il Cancro: maggio é un mese propiziatorio per i legami duraturi. Chi ha già la fiamma o l’anima gemella può ben sperare nel grande amore.

Per la seconda metà dello Zodiaco, nell’Oroscopo a cura di Paolo Fox..

Settimo posto per la Vergine: i nati sotto il segno si vedono in risalita, ambendo a posizionarsi tra i super favoriti nella Top 5 per l’oroscopo a cura di Paolo Fox. Buona la congiuntura delle posizioni a voi favorevoli degli astri e i Pianeti.

Al 6° posto i Pesci: bisogna tagliare le radici malate per ripartire al meglio, il consiglio nell’Oroscopo di Paolo Fox é di fare selezione.

Al 5° posto il Capricorno: maggio é il mese di transizione che può condurre ad una svolta radicale in giugno.

Per l’oroscopo settimanale di Paolo Fox al 4° posto vi é l’Ariete: dopo gli altri e i bassi si avvicina un periodo di stabilità. Anche i separati possono ottenere quanto desiderano.

Al 3° posto si posizionano i Gemelli: i nati sotto il segno sono sospinti da un quadro generale favorevole per un periodo di successi.

Al 2° posto l’Acquario: per l’Oroscopo di Paolo Fox i nati sotto il segno vivono un periodo importante, in particolare sotto il profilo lavorativo con importanti risvolti.

Al 1° posto la Bilancia: Il cielo promette un ottimo periodo all’insegna delle novità tra cui sorprese in ogni campo, complice il momento di congiuntura particolarmente fortunato.











