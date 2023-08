Oroscopo di Paolo Fox di oggi 12 agosto 2023/ In o out in amore per Leone e Scorpione, con questa Luna

Oroscopo Paolo Fox: un momento di bilanci e sorprese in amore per il Leone, la Vergine non abbia ansia da prestazione

Leone, dentro o fuori: non nasconderti dietro scuse o misteri. Difendi quello che desideri, ma difenditi anche da eventuali attacchi. Venere, da giugno, promette qualcosa di più e quindi sono molte le coppie che possono decidere, anche dopo molto tempo, di legalizzare un’unione, mentre altri hanno fatto un incontro speciale. Questo lungo transito di Venere porta l’amore in primo piano, ma la dissonanza di Giove può far pensare che ci siano eccessivi pensieri o che potrebbe esserci un ritardo nella conclusione di un accordo lavorativo o sentimentale. Attenzione alle malelingue, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox! Stelle importanti comunque per i sentimenti, perché ora si decide cosa fare: entro Ferragosto, potresti dichiarare il tuo amore e chissà se alla stessa persona o a qualcuno che incontrerai. Certo è che qualcosa è cambiato, dentro e fuori di te.

Vergine, piccole tensioni. Se stai aspettando un riscontro o un cambiamento, è probabile che tu possa finalmente fare una scelta importante che magari rimandi da tempo. I rinvii, come l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda spesso, non sono dipesi da una cattiva gestione lavorativa da parte tua, ma da un Saturno in opposizione. Attenzione a non vivere ansie da prestazione, perché con Giove favorevole si cade in piedi.

Bilancia, dall’estate dell’anno scorso, chi più e chi meno, quasi tutti i Bilancia hanno dovuto affrontare un cambiamento, anche di riferimenti e di persone attorno, come ricorda spesso l’Oroscopo di Paolo Fox. A livello sentimentale, bisognerebbe proteggere le relazioni in crisi da tempo e se questo non è possibile perché si sono interrotte, rimettersi in gioco. L’unica cosa da fare è sfuggire ai momenti di scontentezza che possono capitare, soprattutto se, in questi giorni, vorresti fare tante cose ma non puoi, perché c’è un blocco.

Scorpione, tensioni in famiglia vanno superate e questo è anche il momento della verità in amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è anche chi vuoterà il sacco e dirà: “Non gioco più, me ne vado”. Ci troviamo in uno stato di grande agitazione che riguarda i sentimenti: persino quelli che funzionano potrebbero essere stati velati da qualche incomprensione. Certo è che chi si è sentito messo in discussione o addirittura tradito ora reagirà.











