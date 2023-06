Oroscopo di Paolo Fox di oggi 20 giugno 2023/ Ariete e Cancro possono cogliere delle occasioni

Venere e Marte in Leone continuano il loro influsso sui segni. Scopriamo con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 20 giugno 2023, come andrà questa giornata con la sua rubrica, tratta da Radio LatteMiele. Di seguito, le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete non ceda all’irruenza, il Toro non si faccia assalire dai dubbi

Ariete, con questo cielo così attivo e Venere e Marte eccellenti, l’unica raccomandazione dell’Oroscopo di Paolo Fox semmai è di programmare tutto con ordine e non farsi prendere dall’impeto, dall’irruenza e dall’istintività. Queste sono caratteristiche del segno che da una parte portano favori, ma da un’altra possono causare intralci. Quante volte ti è scappata quella parola di troppo o quella confidenza in più? Coinvolgi le persone che ami in questo processo di rivoluzione che sta investendo la tua vita.

Toro, Giove nel segno porta responsabilità: sei al centro dell’attenzione e nessuno può toglierti quello che hai. Giove, da metà maggio, ha iniziato un transito nel segno che rappresenta acquisizione di potere e in qualche caso incarichi. Tuttavia questo è un periodo problematico perché a volte le responsabilità pesano e generano dubbi, in particolare se ci sono delle persone che non aiutano. Questo transito di Venere rivela anche, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, la presenza di alcune dispute in amore.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli non si curino dell’opinione degli altri, il Cancro può raccogliere i frutti del proprio impegno

Gemelli, non perdere l’occasione di vivere questo periodo anche facendo le cose che desideri, senza preoccuparti di rispondere troppo a tutti delle tue azioni: ogni tanto è salutare liberare la mente e sentirsi un po’ meno oppressi. Venere e Marte aiutano l’amore e i sentimenti! Sul lavoro invece sono previsti discussioni e ritardi. Anche se dipende anche dall’età, perché per esempio le persone che hanno una certa età vorrebbero anche cambiare e non fare più le solite cose: i Gemelli detestano la noia, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, vivrai una situazione piacevole! Sono finiti i momenti più complicati e finalmente, soprattutto per i liberi professionisti che hanno lavorato bene, sia arrivato il momento di cogliere i frutti, un’occasione o un progetto, ma anche un cambiamento sarà comunque positivo. La possibilità di fare incontri speciali resta. Programmate al più presto una bella vacanza: l’estate è con voi, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox!











