Oroscopo di Paolo Fox di oggi 20 giugno 2023/ Rinascita per la Bilancia, lo Scorpione non sia introverso

Venere e Marte in Leone continuano il loro influsso sui segni. Scopriamo con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 20 giugno 2023, come andrà questa giornata con la sua rubrica, tratta da Radio LatteMiele. Di seguito, le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: attenzione alle malelingue per il Leone, la Vergine dia spazio anche alle relazioni

Leone, situazione libera da molti pensieri, però le questioni di lavoro e di soldi sono al centro della scena, soprattutto se stai ritrovando un certo potere di azione, perché le responsabilità raddoppiano! Ci sono delle malelingue e persone che non sono dalla tua parte? Prudenza: considera le nuove conoscenze importanti, ma verifica bene tutte le novità in questo senso, per non farti inutili illusioni e soprattutto per trovare i giusti complici che ti aiutino a portare avanti i tuoi obiettivi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 20 giugno 2023/ Ariete e Cancro possono cogliere delle occasioni

Vergine, non trascurare gli amici e i sentimenti: è vero che sei pieno di buone iniziative e che il lavoro conta sempre più di tutto il resto, così come i soldi, però lasciare spazio all’amore è importante. Saturno in opposizione, ogni tanto cambia le regole del gioco e questo a te non piace, perché tu vorresti avere tutto programmato e tutto impostato, ma l’Oroscopo di Paolo Fox segnala che è da marzo che ci sono continui momenti di tensione. Anche se hai fatto bene delle cose, alla fine hanno avuto da reclamare o hai dovuto pagare uno scotto. Se senti battere forte il cuore, non avere paura di esprimerti.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 20 giugno 2023/ Il Capricorno è sempre al top e l'Acquario è intrattabile

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia può ritrovare stabilità, lo Scorpione non tenga tutto dentro

Bilancia, abbiamo visto un inizio di giugno molto pesante, però ecco aperti nuovi percorsi! A proposito, si libera un posto? Puoi accedere a qualcosa di più? I più giovani risponderanno a una chiamata o porteranno avanti delle idee, anche in un’altra città. L’Oroscopo di Paolo Fox auspica che si possa ritrovare molta stabilità. Se hai dei fastidi, riguardano il passato: contenziosi aperti con persone che hanno tradito la tua fiducia oppure desiderio di giustizia (innato nei nativi del segno) che riaffiora proprio adesso.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 giugno 2023/ Mercurio in Gemelli, Toro in discussione

Scorpione, in questo momento, senti che c’è qualcosa che non va. Potrebbe trascinarsi una situazione di incertezza, forse vuoi ricostruire alcuni rapporti. Nell’ambito del lavoro, se è cambiato qualcosa non sei molto contento, perché forse è stata colpa del destino, non tanto delle tue azioni. Sei un segno di acqua e, proprio per questo motivo, ogni tanto le preoccupazioni restano dentro di te, mentre invece dovresti tentare di sfogarle, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA