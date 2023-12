Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 dicembre 2023/ La Vergine vuole innovare e la Bilancia deve trovare serenità

Oroscopo Paolo Fox: il Leone non tiri la corda in amore, la Vergine sia più fatalista e meno programmata

Leone, stato d’animo particolare, quello di questi giorni. Alcune persone non ti aiutano come dovrebbero e l’Oroscopo di Paolo Fox sostiene che ci sia da fare un salto di qualità e poi ci sarà un recupero da maggio. Non che questo sia un periodo difficile, ma è probabile che ci siano delle questioni da mettere in chiaro, delle sperimentazioni che ancora non hanno portato certezze. Se ci tieni ad un amore, il consiglio è di non tirare troppo la corda: dal 24 dicembre, molte questioni cambieranno in positivo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 dicembre 2023/ Conti da sanare al più presto per Ariete e Toro

Vergine, devi conservare calma e lucidità mentale: hai la capacità di esporre il tuo pensiero. Per i sentimenti, bene dare prova della tua abilità, però è importante anche capire chi hai al tuo fianco. Qui l’Oroscopo di Paolo Fox si mette nei panni dei nati Vergine che sono rimasti soli e hanno avuto problemi, perché guardando queste stelle, c’è una grande voglia di rinnovare completamente la propria vita e quindi di fare cose diverse dal passato. Forse, sarebbe meglio vivere alla giornata: anche se non è nella tua natura, un po’ di fatalismo aiuterebbe a vivere meglio.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 dicembre 2023/ Finalmente l'Acquario riparte e i Pesci sono primi in classifica

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia lotta e lotterà ancora, lo Scorpione vive un bel periodo

Bilancia, tutti i problemi che ci sono stati tra marzo e agosto, anche a livello fisico, devono essere superati con serenità. Per l’amore, la fine del mese porta consiglio: alcune coppie hanno discusso troppo e devono cercare tranquillità. Entro la primavera del prossimo anno potrà esserci un rinnovo: questo 2024 porterà ancora delle esitazioni, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox, e forse anche delle battaglie. La fine di gennaio sarà piuttosto intensa per chi deve costantemente combattere per mantenere il proprio ruolo, ma poi ci sarà un lieto fine.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 dicembre 2023/ Il Leone fatica in amore, mentre lo Scorpione vola con il cuore

Scorpione, è possibile vedere quelle che sono le tue qualità e usare il tuo talento organizzativo per fare delle cose importanti. I giovani e le persone che vogliono fare nuovi incontri sono favorite: in questo periodo, grazie a nuove amicizie e anche a delle buone intuizioni, sarà possibile dare e avere di più. È un periodo molto coinvolgente da tanti punti di vista, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA