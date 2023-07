Oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 luglio 2023/ La Bilancia è premiata per il coraggio, lo Scorpione è polemico

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è ammirato ma occhio ai soldi, la Vergine può fare pace e anche nuovi incontri

Leone, da poche ore il Sole è entrato nel tuo segno e questo è un elemento di forza. Questo è un periodo ricco per le idee che comporta, ma non ricco a livello economico: l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia, da qualche tempo, di farsi due conti e, soprattutto ad agosto, bisogna evitare di azzardare. Di fatto, le uniche incertezze potrebbero riguardare proprio le questioni economiche. Chi è alla ricerca di avventure e passioni, può contare su questo lungo transito di Venere. Sarà perché hai anche un ruolo speciale e uno sguardo speciale, ma in questi giorni molti ti osservano con ammirazione.

Vergine, forse sei un po’ troppo prudente? Sarà che nel passato ci sono state delle preoccupazioni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. I nativi del segno amano essere oculati nelle proprie scelte e non vogliono agire di corsa, tuttavia l’amore vive più d’istinto che di ragionamento: chi si è un po’ raffreddato, a livello emozionale, dovrebbe cercare di evitare pensieri negativi. Questo è un cielo utile per rappacificazioni e anche per fare nuovi incontri.

Bilancia, hai una grande carica in più rispetto al passato. Molti Bilancia si faranno “pat pat” sulla spalla da soli e diranno: “Sei stato proprio forte, ne hai passate di tutti i colori, pensavi di non farcela e invece sei arrivato fino qui.” Consideriamo questa nuova sicurezza di base non solo come un vantaggio, ma quasi come un premio che le stelle vogliono offrire, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox, e così si potrà affrontare un futuro migliore. C’è una grande voglia di fare chiarezza, in particolare se pensi che ci sia una persona che non sta rispettando un patto, e il grande senso della giustizia della Bilancia si fa sentire.

Scorpione, c’è una certa tendenza a discutere un po’ troppo per tutto. Sei governato da Marte e quindi, già di tuo, sei abbastanza pungente nelle tue osservazioni, però questo è un cielo che porta qualche piccolo ostacolo o magari dubbio verso il futuro, come ripete l’Oroscopo di Paolo Fox da un po’. Con Giove contro, tanti nati Scorpione vorrebbero fare altro, ma poi alla fine, pur di portare a casa lo stipendio e delle sicurezze, sono costretti ad accettare situazioni che vorrebbero evitare oppure ci sono dei dubbi per i prossimi mesi. Saltare nel buio o fare un azzardo non è consigliato, anche in amore.











