Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 luglio 2023/ Chiusure liberatorie per la Vergine, da oggi il Leone è “solleone”

Oroscopo Paolo Fox: grande energia col Sole per il Leone, favoriti i Vergine in cerca d’amore

Leone, questa energia che adesso arriva anche grazie al Sole, da oggi nel segno, dev’essere sfruttata in maniera positiva: bisogna evitare che alimenti solo l’orgoglio e la voglia di arrivare primi. Si dice che la fretta sia cattiva consigliera: questo non è un periodo ricco, con Giove dissonante, però porta delle occasioni per farsi notare. Qui dovrai stare attento: sulla tua strada potrai trovare persone che ti approvano e che ti vogliono bene, ma anche opportunisti. Se il tuo cuore è solo, che aspetti a darti da fare! Questa è un’estate ottima per l’amore, come lo vuoi tu, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, vi sarete certamente sentiti più stanchi, nelle ultime settimane, e forse avete dovuto risolvere anche questioni di famiglia: chi ha dei figli lo sa. L’amore che finora è sembrato una nave in balia di venti capricciosi, ritrova un certo equilibrio, ma questo può essere un oroscopo importante per coloro che l’amore lo cercano: avremo un premio ad ottobre (che sembra lontanissimo, ma in realtà il tempo corre), quindi se c’è stata una separazione di può ripartire, se c’è un interesse va valutato come importante e le eventuali separazioni sono liberatorie, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, a parte qualche piccolo fastidio fisico, in questo momento hai una grande capacità. Puoi ritrovare quella creatività che possiedi innata: come segno di aria, tu sei portato a fare delle cose che altri non sanno fare e quindi sei portato per tutto ciò che è creativo e artistico. Se hai un’idea per la mente, sviluppala in questo periodo, anche senza l’aiuto degli altri, perché a volte ti ritieni debole ma non lo sei, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox! Se pensi tutto ciò che hai vissuto fino ad oggi, devi renderti conto che hai una capacità di reazione pazzesca. Se ti interessa una persona o hai già un grande amore, Venere può regalare una grande comprensione.

Scorpione, se il cuore è solo, forse c’è un perché, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: questa Venere che ha iniziato un lungo percorso accidentato nel segno, può suggerire prudenza in un nuovo amore, ma chi non è più innamorato, perché scottato da un distacco, forse ha paura di rimettersi in gioco. Per chi ha una storia da tanto tempo, ogni tanto ci sono delle incomprensioni da superare. I legami sentimentali, in questo momento, andrebbero rafforzati. In amore cade quell’incertezza e quella tensione che è costante nell’ambito del lavoro, dove per motivi diversi non si sa ancora da che parte andare.











