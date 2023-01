Oroscopo domani 19 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 19 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di giovedì 19 gennaio 2023 per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

Venere entra nel segno della Bilancia: sembrerete ancora più affascinante! Anche Marte da una mano in amore: se vi piace qualcuno non rimanete quasi mai fermo a guardare! Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il segno dello Scorpione sono possibili nuovi amori per i single a partire dal 27 gennaio. Inizia un periodo molto passionale.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? In questo momento avete bisogno di sentirvi amati. Domenica avrete la possibilità di verificare un sentimento. Favorite le amicizie con persone genuine e positive. Le stelle promettono miglioramenti in amore per i nati sotto il segno del Capricorno: Venere sarà presto dalla vostra parte, portando incontri interessanti.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, gennaio è un mese importante per i nati sotto il segno dell’Acquario che hanno intenzione di fare incontri speciali. Cercate di non dare troppa importanza a situazioni che possono rovinare l’intesa di coppia. Dal 27 gennaio Venere entra nel segno dei Pesci: i sentimenti saranno pian piano favoriti. Sarà difficile recuperare le relazioni che si sono concluse negli ultimi sei mesi.

Oroscopo domani 19 gennaio, lavoro: Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia è un periodo produttivo: potete iniziare a raccogliere i risultati del vostro lavoro e dei vostro progetti. I nati sotto il segno dello Scorpione che lavorano in proprio devono fare attenzione in questo momento, soprattutto se hanno deciso di affrontare qualche rischio. È il momento giusto per fare qualche cambiamento importante.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox i nati sotto il segno del Sagittario devono evitare passi falsi nelle questioni economiche. Potrebbe esserci un calo di rendimento sul lavoro perché siete un po’ tesi. Sul lavoro, il segno del Capricorno ha voglia di insegnare agli altri ciò che ha acquisito con l’esperienza. I contatti con le altre città sono favoriti. Il periodo è buono anche per qualche progetto interessante.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

Sul lavoro, per i nati sotto il segno dell’Acquario, è necessario sempre un atteggiamento disponibile, perché sono in vista avvenimenti di grande importanza. Entro metà anno bisognerà fare delle scelte di rilievo. I nati sotto il segno dei Pesci, invece, devono fare attenzione a Marte dissonante nel lavoro: vorreste più garanzie, ma in questo momento non conviene alzare troppo la voce.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia è più facile ritrovare energia anche se i transiti planetari sono un po’ “tesi” e vi lasciano un po’ di stanchezza addosso. Attenzione alla giornata di venerdì. In questa fase i nati sotto il segno dello Scorpione sono più attenti a offrire aiuto a chi si trova in difficoltà. Aiutare gli altri sarai vi rende più contenti e vi fa affronterai la vita con il sorriso.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

I nati sotto il segno del Sagittario stanno facendo troppe cose e questo può risultare anche stancante. Cercate di dormire un po’ di più, il riposo è necessario. Nel fine settimana Marte entra nel vostro segno portando maggiore energia. È un momento molto positivo per il Capricorno nei vari settori della sua vita: il successo aiuta a mantenervi sani e attivi.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, per i nati sotto il segno dell’Acquario il novilunio del weekend potrebbe essere giusto per rafforzare le energie: organizzate qualcosa di divertente. Qualche momento di tensione, agitazione da tenere sotto controllo per i nati sotto il segno dei Pesci. Cercate di recuperare un po’ di tranquillità











