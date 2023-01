Oroscopo domani 4 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 4 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di mercoledì 4 gennaio 2023 per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

La famiglia e l’amore hanno dato non poco da pensare ai nati sotto il segno della Bilancia: non pensate troppo alle delusioni ricevute e guardate avanti. Le stelle dicono che presto arriverà una splendida occasione. In questo mese di gennaio per i nati sotto il segno dello Scorpione possono nascere tensioni nei rapporti che hanno avuto problemi.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? Venere è in buon aspetto e vi garantisce complicità e intesa con il partner. I single hanno ottime possibilità di fare incontri piacevoli: datevi da fare! L’amore tornerà per i nati sotto il segno del Capricorno che desiderano vivere nuovi sentimento con intraprendenza.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Con Venere nel segno un sentimento può tornare importante per i nati sotto il segno dell’Acquario. Attenzione solo a non innamorarsi di persone già impegnate o lontane. Più vanno avanti e meglio è per i Pesci: alla fine del mese di gennaio Venere entrerà nel segno. Per quanto riguarda i sentimenti anche chi ha chiuso una storia può pensare a qualcun altro.

Oroscopo domani 4 gennaio, lavoro: Bilancia e Scorpione

La Bilancia si trova ad avere a che fare con Giove in opposizione. I creativi non riescono a far emergere la loro potenzialità. A breve sarà necessaria anche una revisione dei conti. Per i nati sotto il segno della Scorpione è iniziata una fase di rinnovamento: se avete in mente dei progetti è ora di iniziare a lavorarci su. Tra maggio e giugno arriverà un’altra rivoluzione.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox buone novità in arrivo per il segno del Sagittario anche sul lavoro: le stelle sono dalla vostra parte! Buoni progetti in arrivo. Per il Capricorno è una fase positiva per chiudere un accordo o un affare: cercate di concludere entro giovedì, da venerdì e per tutto il fine settimana la Luna sarà in opposizione e potrebbe infastidirvi!

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

Qualche preoccupazione legata ai soldi per i nati sotto il segno dell’Acquario: dovete trovare un equilibrio migliore per quanto riguarda le finanze, ultimamente ci sono state troppe spese e dovete recuperare. Il 2022 ha portato molte prove per i nati sotto il segno dei Pesci: il 2023 sarò un anno di grande consolidamento e maggiore energia.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

Stelle vivaci per i nati sotto il segno della Bilancia: da metà dicembre state recuperando energia e non manca molto per raggiungere il top della forma fisica e mentale. Fino a giovedì lo Scorpione risente dell’influsso della Luna, che porta un po’ di stanchezza. Se prendete i tempi giusti e non vi affannate a fare le cose avrete partita vinta.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

Per i nati sotto il segno del Sagittario la giornata di domani, mercoledì 4 gennaio 2023, nasce con qualche dilemma: nei giorni scorsi vi siete agitati un po’ troppo e ora siete particolarmente nervosi, suscettibili e stanchi. Non dimenticate di portare avanti hobby e passioni. Anche il Capricorno ha bisogno di recuperare un po’ di energia psicofisica: volete avere il controllo di tutto ma così facendo rischiate di essere sempre in pensiero.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto il segno dell’Acquario devono prendere le distanze da tutto ciò che non vi piace altrimenti rischiate di vivere male ogni situazione. Luna dissonante per il segno dei Pesci: potrebbe tornare qualche piccolo fastidio fisico. Il 2022 vi ha messo parecchio in difficoltà e gli strascichi si fanno ancora sentire, adesso è il momento di recuperare energie.











