Oroscopo estate 2024 di Paolo Fox – estate positiva per i Gemelli, qualche trambusto per i Vergine

Anche se l’estate sta finendo, l’Oroscopo estate 2024 di Paolo Fox ha come al solito la sua classifica dei segni più fortunati e non dell’ultimo mese. Come andranno i mesi estivi per i segni dello zodiaco? L’oroscopo di agosto 2024 ha dei buoni consigli per tutti i segni, a partire dall’Ariete, che fortunatamente finirà l’estate in bellezza dopo un periodo così e così. I nati sotto questo segno devono però iniziare a rimboccarsi le maniche, organizzando bene tutti i progetti lavorativi e perché no, qualche gita amorosa romantica. Anche per il Toro ultimamente non è stato un bel periodo: ma niente disperazione! Il mese di settembre sarà una vera e propria rinascita. È il momento di parlare di uno sei segni zodiacali più fortunati di quest’anno, i Gemelli. È un periodo favorevole con Saturno nel segno che porta ad una decisione importante. È tempo di pensare bene prima di agire perché la prossima scelta vi metterà davvero a dura prova.

Oroscopo estate 2024: Cancro, è il mese dell’amore; Vergine, chiudete con quella persona

Continuiamo con l’Oroscopo estate 2024. I nati sotto il segno del Cancro avranno un’estate molto favorevole in tema di amore. Niente paura per quello screzio di qualche tempo fa, tutto si risolverà al più presto. Discorso simile per gli amici del Leone che si devono rialzare dopo un periodo molto faticoso. Se in amore sta andando molto bene, il corpo chiama riposo dopo settimane di ansia. Ottime notizie anche per i Vergine, che ad agosto avranno Mercurio favorevole. Come dice anche l’Oroscopo di Kerry King per questa estate, i nati sotto il segno della Vergine sanno bene che sopportare a lungo fa male, perciò, con l’aiuto del pianeta è ora di troncare quel rapporto tossico che da tempo causa dolore. Oroscopo estate 2024, è il momento degli amici Bilancia: il vostro intuito non sbaglia mai e il Sole vi premia: avrete un mese importantissimo per la sfera sentimentale, ma attenzione! Non cercate di cambiare il destino o forzare le cose, ci pensano le stelle!

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni segno per segno dell’estate 2024: da Scorpione a Pesci, pause di riflessione e un po’ di gelosia

Per gli amici Scorpione il vento soffia favorevole in ambito lavorativo. L’astrologia parla di grandi opportunità a partire da settembre: guadagni più alti e una bella occasione da non lasciarsi sfuggire. Ma abbiate pazienza, manca ancora un po’… I nati sotto il segno del Sagittario, invece, si trovano in un periodo di forte indecisione. Tutto sta cambiando e forse troppo velocemente. È venuto il momento di decidere di prendersi una pausa per non scoppiare! Capricorno è il favorito assoluto di quest’estate 2024.

Agosto sarà il mese più bello dell’anno, con tanta fortuna in denaro, amore e qualche bella amicizia in più! Siamo giunti alla fine dell’oroscopo di Paolo Fox per quest’estate 2024, con il segno dell’Acquario e dei Pesci. I primi, hanno bisogno di una forte scossa. Basta ai rapporti noiosi! È ora di fare nuove esperienze! Per gli amici dei Pesci, invece, scorre tanta gelosia nel sangue: imparate a pensare liberi voi stessi e gli altri.