Oroscopo Paolo Fox, 1 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Vergine a…

Siamo giunti ad un nuovo mese, è l’1 febbraio 2023, e anche oggi scopriremo l’oroscopo del noto astrologo della tv, Paolo Fox. Il re degli astri è stato ospite come di consueto della trasmissione di Rai Due, I Fatti Vostri e durante la diretta di stamane ha svelato la classifica dei segni zodiacali.

“Vergine, due stelle, c’è una forte tensione ma quando sappiamo come andare avanti e risolviamo i problemi, siamo contenti. Per la Vergine ci sono dei bei traguardi già dalla prossima settimana. In questo momento pensate più al lavoro che all’amore, o magari in questi giorni una notizia o qualcosa vi ha colpito molto e anche voi avete una grande sensibilità. Sagittario, un po’ sotto pressione, gli altri si accorgono che non vi accontentate ma del resto voi siete un segno di fuoco. Attenzione però a non bruciare un amore, anche le coppie più forti potrebbero essere un po’ preoccupate per qualcosa. Capricorno, tre stelle, meglio pochi ma buoni. Siete nati con l’idea che per stare bene non dovete frequentare troppa gente e in questo momento darete un’ulteriore selezione a ciò che fate ma è tutto a fin di bene. Nessuno può disarcionarvi però c’è qualcosina di meno e in questo momento anche qualche pensiero in più”.

“Cancro, due aspetti del cielo. Per il lavoro c’è un’attesa, non vi è tutto disponibile subito, forse pensate che qualcuno sia stato ingrato con voi o vi aspettavate un premio che non è arrivato. Adesso siete un po’ pressione, gennaio si è chiuso con tanta fatica fisica. Per i sentimenti invece pare funzionare un po’ di più: le relazioni sono più importanti. Gemelli, fretta è cattiva consigliera soprattutto se volete risolvere ora un problema. Attenzione con Pesci, Sagittario, Vergine e Scorpione, potrebbe nascere un conflitto, poi voi siete anche un po’ dispettosi, stuzzicate gli altri. Pesci, 4 stelle. Cielo che vi aiuta a identificare i progetti, a razionalizzare le idee e a concretizzare quelle idee che non sono state vissute in maniera attiva nel 2022 soprattutto in estate. Andate avanti, questo è un oroscopo importante. Se avete avuto di recente problemi adesso siete un po’ più tranquilli”.

Ed infine le posizioni migliori dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 1 febbraio 2023: “Toro, potrebbero arrivare soddisfazioni, previsioni buone e indicazioni interessanti. Attenzioni a spese per la casa e a voglia di trasferirsi e cambiare. Acquario, premiati coloro che hanno capito che bisogna vivere sereni e tranquilli. Spero in un febbraio utili per scelte importanti. Bilancia, 4 stelle, siete più sereni con voi stessi, vi da uno slancio in più. Ogni tanto parlate però un po’ troppo sul lavoro, qualche battuta non viene capita, attenzione a non provocare le ira di qualcuno. Scorpione, 5 stelle, vostre scelte riconosciute come coraggiose e premiate. Se queste scelte riguardano l’amore avvicinate la persona che vi vuole bene nel weekend. Ariete, forse è già arrivata una buona notizia. Una fine di febbraio utile, ciò che avete chiuso in passato non va più riaperto, chi esce da una situazione pesante sentimentale ha già nuove risorse. Leone, avete sempre una grande energia: siate un po’ più diplomatici dopo le ultime due settimane di crollo. Riconciliatevi, la giornata di oggi ve lo permette”.

