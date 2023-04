Oroscopo Paolo Fox, 11 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Scorpione a…

E’ martedì 11 aprile 2023, sono passate Pasqua e Pasquetta, e siamo pronti anche oggi a regalarvi il nuovo oroscopo di Paolo Fox con la relativa classifica dei segni zodiacali. L’astrologo della tv si è accomodato nella piazza de I Fatti Vostri, snocciolando le sue previsioni astrali.

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione verso un bivio, Pesci siete rimasti male? Vergine mettete a posto conti in sospeso, Acquario un po’ di relax

“Scorpione, spero abbiate passato una Pasquetta tranquilla. Bivio da maggio, cosa farete nella vita? Dovete capire se c’è un discorso lavorativo, magari una trasformazione in più. C’è da rivedere questioni che riguardano anche la famiglia. Pesci, due stelle, anno impegnativo. Ci sono giornate come quella di oggi che sono state un po’ condizionate da una luna dissonante. C’è qualcosa da rivedere in casa e anche qualcosa sul rapporto genitori-figli: fatevi scivolare le cose addosso anche se per voi è difficilissimo. Potreste essere rimasti male per una persona che ha detto spiacevoli cose sul suo conto. Vergine, oggi pensieri di tutti i generi, è successo forse qualcosa nelle ultime 48 ore per cui dovrete mettere a posto cose in sospeso. Tre stelle per l’Acquario, fino a che non raggiungete gli obiettivi non mollate, ma oggi serve un po’ di relax. Qualche ora di sonno in più non sarebbe male”.

Oroscopo Paolo Fox, 6 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Scorpione a...

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario dubbi in amore, Gemelli problemi burocratici, Leone comandate voi

“Sagittario, 3 stelle. Molti sono in dubbio per amore soprattutto per chi hanno una storia da tempo che deve ancora ufficializzarla, magari avete un partner che si lamenta un po’ troppo. Siete contro le lamentele e i piagnistei… se per caso attorno a voi c’è qualcuno che è un po’ noioso attenzione alle relazioni da porte vostra un po’ intense. Gemelli, 4 stelle, forse c’è qualche problema burocratico da risolvere. Andrete alle trattative a muso duro per ottenere qualcosa in più, è l’effetto Saturno contro. E’ una scelta legata anche alla maturità soprattutto per i Gemelli che restano adolescenti. 4 stelle per i Leone. Adesso abbiamo un oroscopo diverso per l’amore, comandate voi. Possiamo cambiare atteggiamento e se c’è stata una persona che vi ha osteggiato adesso comandate voi”.

Oroscopo Paolo Fox, 5 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Ariete a...

Oroscopo Paolo Fox, Cancro le cose stanno cambiando, Capricorno, c’è un grande progetto? Ariete fate innamorare tutti, Bilancia problemi arretrati, Toro cielo importante

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 11 aprile 2023, con i segni zodiacali più fortunati per la giornata odierna: “Cancro, dentro di voi c’è la consapevolezza che le cose stanno cambiando. Arriveranno le prime buone notizie e poi altre occasioni per i sentimenti, cielo che porta benessere, poi voi avete moti d’animo molto ballerini. Capricorno, scelte importanti, spero che abbiate un grande progetto. Avete opportunità, la giornata di domani molto interessante. Ariete, 5 stelle, molti si innamorano di voi, siete al centro dell’attenzione, siete energici ma alimentate anche il ragionamento. Bilancia, se avete avuto problemi ricordatevi che non è colpa del periodo ma di come avete amministrato gli ultimi mesi, da recuperare fisicamente. Toro, cielo importante, potete chiedere, fare scelte, imporvi, legalizzerete un’unione, avete grandi cose da fare entro l’estate”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

© RIPRODUZIONE RISERVATA