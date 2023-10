Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 ottobre 2023/ Il Leone di sfida e la Vergine si cerchi un alleato se non c’è

Oroscopo Paolo Fox: il Leone stia attento ad alcuni segni, la Vergine funziona meglio con un alleato del cuore

Leone, stop alle polemiche anche nei confronti di te stesso, perché è vero che tu sei critico verso gli altri ma, anche se non lo dici a nessuno, delle volte ti metti proprio alla prova e ti arrabbi con te stesso, se ritieni di non avere fatto i passi giusti, se pensi di aver commesso un banale errore. Con Acquario e Scorpione, qualche piccolo motivo di disagio oggi potrebbe nascere, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, con una persona giusta al tuo fianco, puoi fare grandi cose! Questo è il tempo di realizzazioni, decisioni e mettersi in gioco è più semplice. Tutti quelli che sono rimasti bloccati sulle proprie posizioni possono ripartire. Da qualche tempo, stai giocando soprattutto di strategia, perché Saturno in opposizione ha creato diversi disagi. Se volessi abbandonare un compito o un ruolo, per esempio, avresti dei dubbi: innanzitutto su chi fare affidamento e poi bisogna anche cercare una nuova strada da percorrere. Le stelle aiutano chi non gioca troppo in difesa, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: spese di troppo per la Bilancia, lo Scorpione ha la Luna nel segno

Bilancia, questa domenica regala un cielo migliore, per te che resti un po’ turbato dal recente transito di Marte nel segno. La prima cosa da fare è recuperare energia fisica e poi anche di essere un po’ cauti con i soldi: alcuni Bilancia sono alle prese con questioni di soldi riguardanti la casa, questioni pratiche e spese di troppo. Cercare nuovi orizzonti in amore non è difficile, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, questa domenica è importante perché la Luna si trova nel tuo segno. Sei pronto a fare qualcosa di nuovo? Resta alta la paura di sbagliare. L’Oroscopo di Paolo Fox si mette nei panni dei nativi del segno che devono iniziare un progetto un lavoro o che, in questo periodo, stanno cercando qualche sicurezza in più per la professione. Giove è in opposizione: c’è chi lavora part-time, ovvero fa tante cose diverse ma vorrebbe stancarsi un po’ meno, e chi invece vorrebbe tagliare rami secchi. Le coppie in crisi dovrebbero ritrovare un po’ di tranquillità.

