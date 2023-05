Oroscopo Paolo Fox, 25 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Scorpione…

Anche per oggi, 25 maggio 2023, andremo a fare il punto sugli astri scoprendo lsoroscopo di Paolo Fox . L’astrologo, come da copione, ha presenziato nella piazza de I Fatti Vostri, in diretta su Rai Due, snocciolando la sua nuova classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione, Acquario, Toro

“Scorpione, non è un periodo di stop ma di dubbi, c’è un enorme punto interrogativo. I progetti andranno a buon fine? E’ come se foste messi quasi alla prova, solitamente le superate bene le prove. Attenzione a non vivere questa giornata con troppa enfasi. Acquario, bisogna cercare di mantenere il controllo anche se non è facile. Possibili spese in più per la casa e qualche disputa sul lavoro dove bisogna essere accomodanti. Bisogna capire cosa conviene fare o meno. Toro, vi trovo esausti da un paio di settimane. Le cose che state facendo vanno bene ma anche voi avete bisogno di spazi per il divertimento, fare cose piacevoli. E’ importante che a vostro fianco vi sia una persona che vi sostiene”.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario, Capricorno, Ariete

“Sagittario, vi avviate verso un percorso non esplorato. Qualcuno potrebbe tracciare dei nuovi percorsi. Siete in una condizione nuova, o state per entrarci, ed è tutto da rimettere in gioco. Attenzione alla ripetitività che potrebbe rendervi nervosi. Vivere le solite situazioni in amore potrebbe portare ad un po’ di tensione interiore. Capricorno, siete stati troppo occupati da problemi pratici negli scorsi giorni. Tutto è da riprogrammare, voi siete abbastanza programmati, ma qualcuno ha cancellato la traccia e va rifatta. In questo momento il vostro operato sarà importante, se dovrete fare un salto chiederete a viva voce ciò che vi aspetta. Ariete, forza ed energia, anche con le persone che vi sono attorno. Il cielo è importante per i sentimenti e anche per il lavoro, se state bene dentro siete anche più ottimisti”.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia, Gemelli, Cancro, Vergine, Leone, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 25 maggio 2023, si chiude così: “Bilancia che porta qualcosa di più. Vi state concentrando solo sulle cose sì ed essere ottimisti. Avete bisogno di sorrisi e bellezza, volete cambiare anche look magari, avete bisogno di stravolgervi esteticamente. Gemelli, cielo bellissimo per i contatti, le lettere, le email che potreste ricevere per progetti di lavoro da studiare bene, amore sì. 5 stelle per il Cancro. Spero siate innamorati o possiate dare spazio ad emozioni, il lavoro si risveglia. Vergine, è utile cercare di essere un po’ filosofi, bello l’amore e incontri favoriti. Leone, adesso sarete voi a comandare o dire agli altri ciò che dovete fare, emozioni in corso. Pesci, una giornata che vi ripaga di tutto ciò che non avete negli scorsi giorni, mettetevi sempre in gioco e rinnovate la pagina dell’amore, incontri favoriti”.

