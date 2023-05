Oroscopo Paolo Fox, 26 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia…

L’soroscopo di Paolo Fox di oggi, 26 maggio 2023, e del weekend, è stato snocciolato come sempre in diretta tv su Rai Due, durante il programma I Fatti Vostri: cosa ci dicono gli astri per questo fine settimana? Ecco di seguito la classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia, Sagittario, Leone

“Bilancia, weekend di tensione. Non volete più parlare di passato ma c’è qualche cicatrice. Se alcune tensioni sono nate con persone che non vi hanno capito o cercano di approfittarne perchè siete stati un po’ fuorigioco, potreste innervosirvi. Prudenza in amore, e calma con un ex, serve ritrovare intimità perduta. Sagittario, piccoli scontri, dubbi, livori. Fate cose di getto, vi lanciate, ma siete anche degli esseri umani quindi quando rimanete da soli con i vostri pensieri, dubitate. Domenica recupero. Leone, puntate su domenica. In questo momento vorreste ampia capacità di azione, è molto probabile che vi farete valere ma ci sono persone che filtrano la vostra volontà: c’è qualcuno a cui dovete delle spiegazioni oppure non potete fare ciò che desiderate. Non mancheranno comunque novità, l’amore non deve essere parcheggiato e chissà che non nasca una grande passione”.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete, Pesci, Acquario

“Ariete, mantenete la calma, soprattutto domenica. E’ capitato qualcosa di strano negli ultimi giorni, forse dovete correre per riparare alcune situazioni. Voi siete molto protettivi verso chi amate, ma ogni tanto vi mettere sotto pressione: cercate di essere meno tesi. Pesci, qualche piccola malinconia da sconfiggere facendo cose divertenti. Dovete estraniarvi dalla realtà con i mezzi migliori per capire quali sono le vostre qualità, sfruttandole al meglio per i prossimi mesi. Tagliate tutto ciò che non va più bene. Acquario, recupero. Attenzione a quelle relazioni poco chiare che andranno chiarite, bisogna seguire i ragionamenti”.

Oroscopo Paolo Fox, Toro, Vergine, Gemelli, Cancro, Scorpione, Capricorno

Siamo quindi giunti al termine dell’soroscopo di Paolo Fox del weekend, ecco i segni al top: “Toro, negli ultimi giorni un po’ di fatiche, siete tipi pratici ma siete un po’ stanchi di risolvere problemi di terzi. Sentimenti in revisione. Vergine, siete sul pezzo, attivi e determinati. Importante recuperare i sentimenti. Gemelli, mente in piena elaborazione, forse sono più accessibili speranze che sembravano impossibili. Amore, serve tranquillità per chi ha 40/50 anni. Cancro, trasformate la vostra riflessione sulla vita in qualcosa di importante, ottimismo ritrovato, domenica lieve sottotono. Scorpione, cielo importante per vivere sentimenti e stare con tutti gli amati. Qualche spesa per la casa e qualche vicissitudune ma siete comunqeu un pista. Capricorno, riceverete un grande premio, novità anche nel weekend, bene oggi e domani”.

