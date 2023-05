Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 maggio 2023/ Venere abbraccia i Gemelli e il Cancro

Alle porte del weekend, ritroviamo l’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 26 maggio 2023, tratto da Radio LetteMiele. Si tirano le fila del mese di maggio per prepararci ai transiti planetari di giugno. Vediamo a che punto sono Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete da giugno avrà Venere attiva, il Toro è carico di impegni

Ariete, fase di rinnovamento che può riguardare anche un cambio di vita. Eventuali divergenze in amore o momenti di lontananza, saranno più facili da superare da giugno, quando Venere tornerà attiva. Il lavoro invece è giù da qualche mese in pieno recupero o comunque ci sono tanti impegni. L’Ariete più stanco è quello che ha concentrato su di sé troppe responsabilità e quindi adesso avrebbe bisogno anche di un aiuto: di chi fidarsi? Questo è un problema, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 maggio 2023/ Un Giove critico per Leone e Scorpione

Toro, è probabile che le responsabilità non manchino e che ci siano molti impegni. Però, come l’Oroscopo di Paolo Fox aveva spiegato anche di recente, gli ultimi 10 giorni non sono stati un granché. Nessuno ti tocca, hai sempre una grande capacità di azione, però è probabile che tu sia stato un po’ giù per un evento, per una situazione esterna o per qualcosa che non ti ha soddisfatto. Molti inizieranno a metter in cantiere un progetto interessante e Giove resta nel segno. L’amore ha bisogno di più solidarietà.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 maggio 2023/ Acquario ribelle e Pesci in evoluzione

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli in attesa di una bellissima Venere, il Cancro scopre un cielo positivo

Gemelli, visto che giugno, luglio e agosto saranno mesi baciati da una bellissima Venere, forse sarebbe il caso di non scoraggiarsi e l’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce soprattutto ai cuori solitari. Anche quelli che hanno vissuto un periodo di tempesta o sono rimasti addirittura indecisi fra due storie, potranno organizzarsi al meglio. Per il lavoro, l’inizio dell’anno è stato pesante e adesso ci sono delle nuove responsabilità, ma anche dubbi: Saturno dissonante, soprattutto se ti hanno fatto delle promesse, porta dei ritardi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2023/ Ariete e Gemelli con pianeti dispettosi

Cancro, finalmente questo cielo comincia a sorriderti. È vero che anche maggio è stato un mese pesante, perché magari ha portato delle spese di troppo o un disagio, ma è probabile che tu adesso reagisca alle situazioni più complicate della vita, con una grande forza e un ottimismo che, all’inizio dell’anno, non c’era. Stelle importanti per chi deve fare delle scelte che riguardano la famiglia, la casa e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che ci sia un’opportunità in più di lavoro: magari si tratta sempre dello stesso tipo di attività, ma ci saranno meno difficoltà e qualcuno potrebbe notarti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA