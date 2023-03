Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 26 marzo 2023, si apre con uno sguardo alle effemeridi, le tavole che indicano le coordinate degli astri: la Luna si trova in Gemelli; Sole, Mercurio e Giove sono in Ariete e, da poche ore, Marte è entrato nel segno del Cancro. Vediamo le previsioni per questa giornata, tratte dalla rubrica dell’astrologo su Radio LatteMiele, per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

EXTRAPOLATIONS - OLTRE IL LIMITE/ La serie sul nuovo "ruolo" della fantascienza

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è in combattimento, il Toro può ottenere risultati concreti

Ariete, avere tanti pianeti nel segno è importante: il massimo della concentrazione l’abbiamo avuta il 22 e chissà che proprio fra il 22 e il 23 tu non abbia fatto delle richieste speciali o mandato a quel paese qualcuno che non sopporti perché, negli anni buoni, si sviluppa anche una grande capacità critica e di azione, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo momento, sei in combattimento, vuoi anche riuscire a risolvere un problema e, alla fine, le persone dovranno darti ragione: giorno dopo giorno, acquisti sempre più “potere”. L’amore ti pensa e anche tu devi pensare all’amore.

IL CANTANTE MASCHERATO 2023, 2a PUNTATA/ Diretta: eliminati i Colombi e la Rosa

Toro, le conquiste possono essere anche di tipo materiale e forse, per i nati Toro, sono le più importanti, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo segno è governato da Venere, che in astrologia rappresenta il romanticismo e la passione, però per i nativi i soldi contano e anzi, forse sono proprio i soldi che riescono a dare maggiore sicurezza. L’amore è promettente, anche per chi è già impegnato, ma diventa persino strepitoso, per chi è in cerca di un grande, immenso, passionale amore.

Oroscopo Paolo Fox: un po’ di svago per i Gemelli fa bene, il Cancro vede crescere la propria energia

Gemelli, questa Luna nel segno, permette di esporre eventuali difficoltà, superarle e sorridere! Quanto è importante per i Gemelli ridere e stare accanto a delle persone piacevoli, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox! Ecco perché questa è una domenica da vivere anche in maniera un po’ superficiale: devi dare spazio alle cose che ti piacciono di più.

Colombi, chi sono?/ Simona Izzo e Ricky Tognazzi al Cantante Mascherato 2023!

Cancro, giorno dopo giorno potreste sentir crescere dentro di voi una grande energia. Ancora non è del tutto superata quella sensazione di isolamento e talvolta, agli inizi di marzo, c’è stata anche l’impossibilità di comunicare con il partner, però sentite che le cose stanno cambiando e questo è molto utile! L’ottimismo non manca e la strada verso il successo, soprattutto da primavera inoltrata, sarà piena di ottime opportunità. L’Oroscopo di Paolo Fox sostiene che, alla fine dell’anno, molti saranno d’accordo sul ritenere la prima parte del 2023 molto faticosa e dubbiosa, mentre la seconda dispensatrice di soddisfazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA