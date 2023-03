Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Siamo quasi alla fine di questo mese che ha visto tanti cambiamenti nel cielo astrologico dell’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele. Vediamo quindi le indicazioni per oggi, martedì 28 marzo 2023 e come sarà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone ha un bel cielo per risolvere questioni, la Vergine ha una bella Venere

Leone, con la Luna che sta per arrivare nel tuo segno, non solo l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di riavvicinarti a persone che ti vogliono bene, ma anche di stare attento a quello che capita, perché soprattutto dal punto di vista professionale, questo è un cielo importante: chi cerca nuovi ambienti operativi o di risolvere un problema, dovrà darsi da fare entro metà maggio. L’amore ha bisogno di più disponibilità.

Vergine, rifugiarsi nella famiglia e in amore, quando le acque sono poco mosse nella situazione professionale, è veramente importante e allora l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu sia uno di quei Vergine che danno spazio anche ai sentimenti e non vivono solo per lavorare, perché ci sono quelli che danno più importanza alle questioni pratiche che a tutto il resto. C’è un momento di confusione che non dipende da te: molto presto le acque si calmeranno e questa Venere dovrebbe portare un po’ di serenità, anche in vista della Pasqua in arrivo. Il consiglio è di muoversi, di viaggiare.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia non deve badare alla superficialità degli altri, lo Scorpione vuole migliorare la sua condizione economica

Bilancia, qualche perplessità, qualche avvisaglia di tensione, qualche recriminazione nella coppia. Molto dipende dal tipo di rapporto che vivi e dalle persone che hai attorno, però dovresti aver vissuto un momento particolare: è accaduto di sentirti criticare anziché lodare, nonostante tu abbia fatto il tuo dovere. Questo ovviamente non ti ha fatto piacere, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che viviamo in un’epoca speciale, in cui i pettegolezzi, purtroppo, valgono più di altre situazioni molto più importanti, ad esempio della sincerità, dell’affetto, del rapporto equilibrato e positivo tra persone.

Scorpione, sei un po’ nervoso e agitato e il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di non riversare questa tensione in amore. Venere opposta non dice necessariamente che i sentimenti sono in bilico, ma è probabile che, tornando a casa un po’ stanchi, si debba quotidianamente discutere. Questo è un cielo che privilegia i rapporti basati su buone fondamenta economiche: molti potrebbero voler continuare a fare ciò che fanno, ma desiderano un aumento e qualcosa di più. C’è chi avrà la possibilità contrattuale di imporsi e chi magari farà una richiesta, nella speranza che cambi qualcosa.

