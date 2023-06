Oroscopo Paolo Fox, 9 giugno 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia…

In diretta su Rai Due, dal programma cult I Fatti Vostri, spazio all’oroscopo di Paolo Fox per oggi, venerdì 9 giugno 2023, e in generale per il weekend entrante. Cosa ci dicono gli astri? Scopriamo la classifica dei segni zodiacali per le prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia, Pesci, Sagittario

“Qualche piccolo fastidio in casa Bilancia. Tensione soprattutto domenica, meglio evitare situazioni confuse e in amore, pensate a qualcosa di bello. Pesci, fra alti e bassi. A volte vi capita di lamentarvi ma poi avete anche nostalgia: la ripetitività vi dà sicurezza, quindi anche in situazioni complicate, le rinunce potrebbero portarvi a qualcosa di peggio. Dovete fidarvi del destino soprattutto coloro che hanno vissuto una crisi d’amore. Sagittario, stress e preoccupazioni. Puntiamo risorse sull’amore in senso ampio, non solo verso partner, figli e parenti ma è anche sul modo di comportarsi. La fatica potrebbe portarvi a chiudere un progetto o a prendervi un momento di relax”.

Oroscopo Paolo Fox, 8 giugno 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Capricorno...

Oroscopo Paolo Fox, Toro, Ariete, Gemelli, Vergine

“Toro, settimana forse tranquilla per i vostri gusti. Siete un po’ esausti quindi per il weekend rilassatevi e fate cose che vi piacciono. Vi basta stare bene in famiglia, mangiare bene, fare un piccolo viaggio. Ci sono persono che vi hanno messo un po’ sottotorchio ultimamente. Ariete, siete esuberanti e rischiate di travolgere tutti. Domenica giornata sì. Gemelli siete molto intrigati da tante questioni. C’è un cambio di progette, prospettive, obiettivi. Curate un po’ di più relazioni sociali e fare cose che non avete mai fatto, meno obblighi e più piacere. Vergine, ritrovate una buona grinta, ma ci sono dei ritardi e ciò vi irrita. Voi trovate nei creativi quello che un pochino vi manca, avete molta curiosità e ciò vi porta lontano e vi rende molto intelligenti”.

Oroscopo Paolo Fox, 7 giugno 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Leone a...

Oroscopo Paolo Fox, Cancro, Scorpione, Capricorno, Acquario, Leone

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 9 giugno 2023, e del weekend, si chiude come sempre con i migliori segni della classifica zodiacale. “Cancro, siete lunatici, state bene anche quando vivete in dimensioni diverse. Spesso portate nella professione umanità, vi piace fare del bene agli altri. In questo momento avete bisogno di qualche conferma in più, siete comunque molto intriganti e l’amore torna attiva. Scorpione dopo qualche conflitto siete in ripresa nel weekend. Avete paura ad essere criticati sul lavoro, non volete sentirvi trascurati. Capricorno, domenica serve uno stop, avete diritto a fare una pausa. L’amore è più vicino. Acquario, weekend che brilla, siete molto creativi, farete qualcosa di divertente. Aspetto sentimentale messo in risalto dalle stelle. Leone, mi piace la giornata di domenica, vi trovate un po’ più d’accordo con gli altri. Le cose migliori possono capitare in amore, se avete una persona cara, frequentatela e avvicinatela domenica”.

Oroscopo Paolo Fox, 6 giugno 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Acquario...

© RIPRODUZIONE RISERVATA