Giove continua a favorire i segni d’aria e quindi Bilancia e Acquario hanno idee strepitose. L’amore va meglio per il Capricorno e i Pesci che vivono relazioni più serene.

Oroscopo Paolo Fox di domani 1 ottobre 2024: le previsioni per la seconda metà dello zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: belle giornate per i sentimenti, per il lavoro e, perché no, per le ambizioni: puoi fare anche richieste impegnative che avrai successo.

SCORPIONE: grazie a Venere favorevole, i tuoi progetti sono realizzabili e nessuno ti può fermare. Rispetto agli ultimi tempi sei anche più fortunato! Favoriti gli incontri e le nuove relazioni.

SAGITTARIO: Giove dissonante costringe a rivedere posizioni professionali. Forse sei in contrasto con qualcuno? Un capo o dei colleghi? Quando decidi di dire stop, nessuno è in grado di fermarti, dice l’Oroscopo Paolo Fox di domani 1 ottobre 2024.

CAPRICORNO: se vuoi vivere una relazione alla luce del sole, affidati a questa bella Venere. I single finalmente potrebbero incontrare qualcuno di speciale: non dire no all’amore solo per paure di viverlo.

ACQUARIO: nuove idee e progetti sono molto favoriti! In amore un po’ meno: i rapporti non proseguono come prima. Forse manca l’affinità? Attento alle trasgressioni e ai tradimenti.

PESCI: il cielo è molto bello con questa Venere favorevole e i sentimenti che tornano protagonisti. Rispetto ad agosto è tutto cambiato! Sei molto attivo e le tue idee sono eccellenti: le prossime giornate saranno davvero importanti.

