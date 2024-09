Con Venere che fa il suo ingresso in Scorpione, l’Ariete e il Cancro avranno benefici in campo affettivo, mentre il Leone potrebbe provare un po’ di confusione.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 20 settembre 2024: le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: il tuo non è un segno che recrimina a se stesso gli errori del passato, perché vai sempre avanti. Tuttavia, con questo Marte in opposizione, sono quelli che ti circondano che ti costringono a una riflessione. Quindi si prosegue, ma in un’ottica diversa, anche più parsimoniosa. Se c’è qualche problema in amore, aspetta ad affrontarlo, perché dal 24 le cose saranno a tuo favore.

TORO: il tuo pragmatismo è lodevole, ma in amore non funziona: dai spazio alle emozioni e alle persone che in questo periodo ti regalano serenità, ti raccomanda l’Oroscopo Paolo Fox di domani 20 settembre 2024.

GEMELLI: gli ultimi due mesi sono stati burrascosi ed è il momento di fermarti un attimo. Sei una persona che reagisce e parla, ma in questa fase il consiglio è di tacere, perché ogni cosa che dici potrebbe rivoltarsi contro, creando polemiche fastidiose: bloccale prima.

CANCRO: Venere comincerà a breve un transito che darà un nuovo significato alla tua vita sentimentale. Insieme a Marte favorevole e a Saturno che ti protegge, nelle prossime tre settimane si può parlare di novità, non solo in amore, ma anche per il lavoro.

LEONE: nessuno ti può fermare. Il tuo segno, se deve battagliare, non solo non si scoraggia, ma dai il meglio di te e le “competizioni” non mancheranno. Sul lavoro avrai successo, mentre in amore devi fare attenzione, perché alla fine di settembre ci sarà un po’ di caos.

VERGINE: il transito di Mercurio nel segno terminerà il 23 e forse, entro questa data è possibile che tu debba far partire un nuovo progetto che ti darà soddisfazioni nel tempo. Giove opposto ti mette in guardia da persone che non sono davvero sincere, per invidia.

