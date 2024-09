Giove aiuta la Bilancia che dalla prossima settimana avrà anche Mercurio nel segno. Come spesso accade, l’Acquario è nel caos, mentre il Capricorno deve stare attento agli sgambetti di Marte che possono procurare degli acciacchi.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 settembre 2024: le previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: sei sempre molto paziente e tollerante, ma se ti fanno arrabbiare, apriti cielo! Giove favorevole ti aiuterà a vincere una sfida. Novità positive sul lavoro e, in generale, stai meglio in questo periodo, come se ti fossi liberato da un peso.

SCORPIONE: evita di strafare perché c’è una Luna un po’ strana, ma sta arrivando Venere: i single e quelli che desiderano amare si diano da fare!

SAGITTARIO: sei molto affaticato, ma tu sei forte e non devi arrenderti alla prima difficoltà. È cruciale la posizione di Giove in opposizione di adesso: cambiamenti, spostamenti e novità che hanno a che fare col lavoro. È da giugno che molte cose stanno cambiando nella tua vita.

CAPRICORNO: se non sopporti qualcuno, anziché arrabbiarti ti defili. Sarebbe utile adesso mettere un punto fermo sul lavoro, perché da ora in poi avrai più coraggio e anche le idee sono più nitide. Marte opposto ti mette in guardia da sforzi fisici eccessivi.

ACQUARIO: devi fare tante cose e non riesci a portarle a termine. A volte il tuo segno si perde nel caos: fatti dare una mano eventualmente, suggerisce l’Oroscopo Paolo Fox di domani 22 settembre 2024.

PESCI: grazie a Venere che torna a favore tra poco, ci sono belle energie nelle relazioni in generale. I sentimenti sono ricambiati e avrai anche ottime idee.

