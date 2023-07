Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 luglio 2023/ Vergine favorita da Mercurio, armonia in famiglia per il Leone

Oroscopo di Paolo Fox: la sfera affettiva è al top per il Leone, Mercurio nel segno è ottimo per la Vergine

Leone, Sole e Venere nel segno: quanta voglia di recuperare il tempo perduto! Considerando le stelle delle prossime settimane, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che veramente avrai una marcia in più, da questo punto di vista. Giove contrario rappresenta persone che cercano di limitare il tuo raggio di azione o, probabilmente, alcuni progetti che hai in mente che non puoi realizzare da solo: c’è bisogno di un nullaosta, di un permesso o di un via libera. Bello questo cielo per chi vuole costruire qualcosa con il partner di sempre! Il Leone in questo momento è molto forte nel campo degli affetti: casa, famiglia, figli, tutto è all’ordine del giorno ed è fonte di riflessione.

Vergine, il fatto che Mercurio da venerdì sia entrato nel segno è un elemento di forza, tanto più che Mercurio, Marte e Giove saranno in aspetto ottimo intorno all’8 di agosto, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Per molti agosto non è un mese propriamente lavorativo, ma non per tutti: questo potrebbe essere un mese che dà risposte, soprattutto a chi è rimasto fermo un giro. Cielo importante con cambiamenti, dettati dall’opposizione di Saturno, che sono in corso già da marzo. Nuovi incontri favoriti!

Bilancia, sei una persona sensibile e premurosa, ma le esperienze non sempre positive degli ultimi tempi ti hanno fatto rendere conto che non puoi essere sempre positivo con tutti e che ci sono delle persone che, non è che vadano evitate, ma devono essere tenute un po’ a distanza. Questo è un cielo particolare dal punto di vista fisico, come l’Oroscopo di Paolo Fox ha detto più volte recentemente: sei in recupero ed è forse proprio questo il motivo per cui dovrai prenderti una pausa di relax, prima di riprendere quota. I liberi professionisti, i commercianti o le persone che comunque hanno capacità di azione rifletteranno bene sul proprio futuro. Contatti per questioni di affari, locali e commercio da rivedere ma, rispetto agli inizi dell’anno, in positivo.

Scorpione, Mercurio e Marte sono favorevoli, ma c’è qualcosa di strano che capita in amore: sei lungimirante per quanto riguarda il lavoro, forse un po’ preoccupato se ci sono stati dei cambiamenti, ma le relazioni tra genitori e figli o anche con il partner sono sottoposte a stress. Per esempio, attorno al 26, può essere già capitato qualcosa di strano e non sarebbe utile, in questi giorni, portare in superficie problemi anziché soluzioni, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.











