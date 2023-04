Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Non è un pesce d’aprile, ma l’Oroscopo di Paolo Fox, che non scherza affatto, da Radio LatteMiele, con le previsioni per oggi, sabato 1 aprile 2023. Il calendario delle effemeridi vede Sole e Luna in trigono tra loro: un aspetto ottimo! Il Sole è in Ariete (come Mercurio e Giove) e la Luna è in Leone. Vediamo come inizia il weekend per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario hanno una giornata positiva, il Capricorno deve allontanare le seccature

Sagittario, le situazioni che nascono sono importanti, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Quelli che per troppo tempo hanno nascosto un sentimento o non sono riusciti ad emergere e fare esattamente quello che desiderano, ora sentono impellente l’esigenza di parlare, di dire come stanno le cose, però bisogna agire con calma e con la maturità di chi ha superato una grande prova, vissuta soprattutto fra fine febbraio e i primi di marzo, e adesso vuole riprendersi la propria vita. Giornata sì!

Capricorno, qualche pesantezza c’è nell’aria, ma le responsabilità sono tante e, se devi mettere d’accordo le persone intorno, non è facile accontentarle. Il rapporto con gli altri è un po’ il tema dominante del periodo, anche in senso negativo, ovvero se ci sono delle polemiche, bisogna tentare di risolverle. Stai andando bene, perché ci saranno grandi soluzioni nella seconda parte dell’anno e non devi neanche temere gli avversari. Tra l’altro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, non è il periodo che possa provocare grandi rotture o sconvolgimenti nella tua vita. Forse le uniche rotture sono di scatole! Meglio allontanarsi da chi ti fa arrabbiare.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario ha la Luna opposta per poco, i Pesci meritano relax

Acquario, la Luna è opposta e quindi non sei del tutto libero da ogni ansia. Gli intoppi nella professione possono capitare se pensi che avresti diritto a qualcosa di più: soprattutto se da tempo fai lo stesso lavoro ed è sempre uguale. L’Acquario vuole cambiare e allora talvolta, involontariamente, accusa le persone attorno di essere troppo statiche e in realtà forse è l’Acquario a essere troppo dinamico, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Ottime novità domani, per chi sta cercando un recupero in amore, mentre oggi è meglio evitare stress.

Pesci, chi ha chiuso un rapporto di lavoro, cambiato gruppo o vuole iniziare a pensare a una nuova fase della propria vita lavorativa, è favorito, anche perché Saturno nel segno non solo mette in evidenza le giuste esigenze, ma fa partire una fase di revisione di tutti i rapporti professionali e familiari, in cui non contano le polemiche, ma solo le certezze. Hai pensato più volte di esserti sacrificato in maniera eccessiva per la famiglia o per l’amore, ma tu sei fatto così: quando c’è bisogno di aiuto, corri in soccorso di chiunque, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Ultimamente, sei dovuto correre in soccorso di te stesso e per questo dovresti rilassarti un po’ di più.











