Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 giugno 2024/ Molto presto ci sarà un segno che riceverà molti pianeti: qual è?

Ora molti pianeti sono in Gemelli, tuttavia molto presto, a uno a uno, andranno in Cancro, un segno che sta già vivendo un miglioramento, anche se oggi la Luna è storta. Lo è anche per la Bilancia, mentre Capricorno e Ariete hanno una giornata grintosa.

Cancro, giugno sarà un mese determinante per te, in quanto piano piano comincerà una fase di cambiamenti molto rilevanti nella tua vita. Dal 17 in poi, uno di seguito all’altro, transiteranno nel tuo segno diversi pianeti e se hai avuto delle problematiche le supererai meglio. La Luna del fine settimana sarà un po’ dispettosa: non farci caso, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Sfrutta queste giornate per fare attività fisica, perché in questo momento è importante.

Ariete, questi sono giorni tumultuosi: vuoi cambiare tutto! Vorresti anche tagliare qualcosa e dire tutto ciò che non hai mai detto finora. Questo è un weekend in cui si può chiarire tutto definitivamente. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia solo di fare attenzione all’impulsività, perché rischi di fare anche danni con le persone che ti circondano. Le stelle ti incoraggiano se vuoi completare un progetto entro l’estate.

Vergine, l’Oroscopo di Paolo Fox ti raccomanda un po’ di attenzione fino alla metà del mese, perché rischi di mettere a repentaglio emozioni che risultavano essere di riferimento fino a poco tempo fa. Se hai una relazione contrastata dovrai provare a superare questo momento di smarrimento. A volte nascono contrasti anche nei rapporti più solidi, perché se si comincia a discutere per il denaro, per i figli o per la casa, è naturale che ci siano gli animi accesi.

Capricorno, cerca di rilassarti e preparati a vincere qualcosa, perché i primi di giugno saranno a tuo favore. Attenzione perché giugno partirà bene, ma la seconda metà darà qualche problema, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Qualsiasi cosa tu debba fare, il consiglio è di agire adesso. Forse stai aspettando una prova che potrai superare entro il 10. Le controversie in amore vanno affrontate adesso.

Bilancia, in giugno avrai tanti pianeti favorevoli e successo, soprattutto per chi lavora con il pubblico e per chi può riscontrare del consenso: tra il 5 e il 7 avrai delle gratificazioni. L’estate ti offrirà un cielo favorevole ai nuovi progetti, se eviterai di guardarti indietro: invece di provare a mettere insieme i cocci di ciò che non ha funzionato, dovrai provare a fare cose diverse. La Luna oggi è un po’ difficile: cura la forma fisica, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, Venere è in opposizione. Questo non significa che le relazioni vanno gambe all’aria, ma che ci sono dubbi oppure che il lavoro ti occupa oltremodo. Le nuove imprese faticano a formarsi e ci sono alcuni nativi del segno che hanno delle indecisioni. Datti tempo, perché se questo weekend nascerà in modo un po’ strano, la prossima settimana sarà determinante per chiudere tutti i rapporti che non sono più validi, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.











