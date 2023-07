Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 luglio 2023/ Tensioni in arrivo per la Bilancia, Scorpione sbandato in amore

È sabato 1 luglio 2023: la Luna è in Sagittario, Sole e Mercurio sono in Cancro e poi c’è sempre questo lunghissimo transito di Venere in Leone che possiamo considerare epocale, perché finirà agli inizi di ottobre. Si tratta di evento astrale rarissimo, ci spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo come tutto ciò si riflette su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è super attraente, la Vergine a breve avrà un Marte importante nel segno

Leone, re del fascino! Se hai potere, ancora di più, perché sono molte le persone che ti chiederanno un favore e che in questi giorni ti staranno attorno: attenzione ai seccatori e a quelli che non portano nulla di buono! È un momento adatto per iniziare imprese, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. L’unico limite è Giove contro: i soldi e lì bisogna stare attenti. Chi ha iniziato, nel passato, delle situazioni particolari, adesso dovrà decidere se continuarle oppure no: non c’è grande certezza, da questo punto di vista. L’amore può coinvolgere e, positivamente, sconvolgere!

Vergine, il 10 di questo mese arriverà Marte nel segno e formerà un bellissimo trigono con Giove. Marte è un pianeta importante e l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che le giornate dal 23 al 31 luglio saranno molto intense, sempre nell’ottica di cambiamenti, di situazioni particolari che infastidiscono, però evidentemente partirà un progetto a fine mese oppure avrai le idee più chiare. Saturno in opposizione rappresenta la necessità di bloccare le cose che non vanno bene: forse riuscire a fare tutto non sarà così facile. E l’amore? Stelle neutrali: pensare a un cambiamento è troppo, pensare a una novità e poco e forse, in questi giorni, si naviga a vista.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia stia attenta nei prossimi giorni, ritardi per lo Scorpione

Bilancia, le tensioni di inizio giugno sembrano superate e dovresti aver ritrovato una buona forma fisica. Le prime giornate di luglio sembrano interessanti per mettere a posto questioni familiari, però l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa subito che le giornate di martedì 3 e mercoledì 4 saranno un po’ spinose: bisogna capire se ci sono esigenze della famiglia o qualche contrasto, perché in tutti i casi in cui ci siano delle difficoltà, si dovrà essere cauti per almeno 48 ore. Amori importanti e nuovi possono sempre nascere.

Scorpione, i dubbi sono tanti e quindi, nell’ambito del lavoro, forse ci sono anche dei ritardi e l’Oroscopo di Paolo Fox non esclude che chi ha una libera professione adesso caldeggi un’attività o un progetto che però prima dell’autunno non riuscirà a partire. Ritardi che però potrebbero essere anche interessanti, perché permettono di riflettere più a lungo su ciò che c’è da fare. I sentimenti sono un po’ allo sbando oppure in questi giorni ci sono dei dubbi: forse vorresti fare di più e forse vorresti avere delle risposte in più. Tu stesso potresti fare presente al partner le sue mancanze.











