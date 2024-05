Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 maggio 2024/ Una giornata per pensare al lavoro, per Ariete, Gemelli e Vergine

Festa dei Lavoratori ed è proprio il lavoro a centro delle previsioni per questi primi sei segni. Oggi la Luna in Acquario provoca nervosismo a Toro e Leone, mentre forma un trigono molto positivo per i Gemelli.

Un periodo carico di energia per l’Ariete, il Toro dirà basta a collaborazioni entro maggio. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Ariete, a breve Giove sarà a tuo favore e per quelli che vogliono iniziare un nuovo progetto o chiarire dei malintesi, queste sono stelle promettenti: tutto sarà a portata di mano secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche in amore ci sono buone prospettive, tanto che si potranno ufficializzare dei rapporti.

Toro, oggi lotti con la Luna in opposizione. Ad ogni modo, Mercurio e Sole sono attivi e Venere è nel segno vicino a Giove. Tuttavia, chi ritiene di lavorare in un gruppo che dà più nulla oppure non si sente abbastanza coinvolto, è possibile che entro la metà di maggio dica stop, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Il primo giorno del mese è quindi un po’ nervosetto.

Oroscopo Paolo Fox: una bella Luna ispira i Gemelli, il Cancro è nervoso ma ce la fa

Gemelli, il lavoro è nei tuoi pensieri, com’è giusto che sia in questa giornata: Giove entrerà nel segno da sabato 25 maggio. Oggi puoi fare il punto della situazione e decidere cosa portare avanti in vista dei prossimi giorni. La Luna è in trigono e porta intuizioni interessanti e anche l’amore tornerà in auge: chi ha subito una separazione si metterà il cuore in pace, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, ci sono cose di lavoro da mettere a posto: aprile, da questo punto di vista, è stato un mese difficile e Mercurio opposto, ancora fino al 15, rivela che ci sono ancora delle ferite da curare. Ci sono ancora un po’ di nervosismo e tensioni, con Marte dissonante, però ci sono altri pianeti favorevoli, come Giove, Sole e Venere. In qualche modo ne verrai a capo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scontri con alcuni segni per il Leone, la Vergine è pronta all’azione per il cambiamento. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Leone, Luna opposta e ci sono alcune controversie familiari, per dei lasciti o problemi economici. In amore, Venere in opposizione ti invita a non cedere alle provocazioni. Con Scorpione, Toro e Acquario potrebbero esserci scaramucce, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, Venere, Sole e Giove sono tutti attivi e ti spingono, se non vuoi più stare dove sei, a cambiare lavoro. Sei meno indeciso rispetto a marzo e ad aprile, anche se c’è ancora una piccola delusione del cuore, soprattutto se pensavi che alcune persone fossero dei riferimenti e non è stato così, che siano collaboratori o familiari. Tu sai però che conti sempre sulle tue forze, per cui devi capire che il vero punto fermo della tua vita sei proprio tu, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

