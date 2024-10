Anche domani la Luna in Leone favorisce l’Ariete che migliora decisamente rispetto a inizio settimana. Il Toro a a che fare con questioni di soldi, mentre il Cancro prosegue il suo cammino in crescendo che culminerà l’anno prossimo. Scopriamo tutti i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 25 ottobre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: le tensioni dell’inizio di questa settimana stanno svanendo, anche se sei sempre piuttosto polemico con chi non fa quello che dovrebbe, tuttavia domani potresti essere più tollerante. I sentimenti ti guidano, con Venere favorevole: avrai la rivelazione di un affetto verso di te da qualcuno, a breve.

TORO: ci sono questioni di carattere economico, specialmente se lavori in proprio, che richiedono un accordo. C’è un po’ di insofferenza in queste giornate, qualche ritardo e non sei di ottimo umore: passerà in fretta, assicura l’Oroscopo Paolo Fox di domani 25 ottobre 2024.

GEMELLI: hai un grande desiderio di divertirti e fare cose nuove anche per dimenticare qualche triste trascorso dei mesi recenti. Potresti dover sanare una relazione amorosa e, se ti sei riavvicinato a qualcuno che avevi lasciato, probabilmente non sei proprio convinto che sia affidabile.

CANCRO: ottimo oroscopo! I nativi del segno dovrebbero davvero guardare avanti con positività. Un “nemico” è stato sconfitto e presto avrai l’occasione di ottenere un grande successo. Ci sono anche quelli che stanno pensando di trasferirsi in una casa nuova l’anno prossimo o di avere figli.

LEONE: in questi giorni ti stai chiedendo quanto sei amato, perché in questo momento, anche se il lavoro ti dà soddisfazioni, sei più concentrato sui sentimenti. Grazie a questa bellissima Venere, non solo potrai fare nuove conoscenze intriganti, ma potrebbe riaffacciarsi qualcuno del passato.

VERGINE: c’è una turbolenza da superare, dal punto di vista affettivo ed emotivo: ci sono cose non dette, un pentimento e forse sei proprio tu a rimpiangere il fatto di non esserti espresso come avresti dovuto al momento giusto. Cerca di tenere a bada il malumore.