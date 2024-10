L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti è tratto dal magazine Oggi. Il noto astrologo ha fornito le sue previsioni da Bilancia a Pesci per la prossima settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2024, concentrandosi soprattutto su amore e lavoro. In questo periodo il Sole entra in Scorpione garantendo stabilità sia dal punto di vista emotivo che sentimentale. L’influenza del Sole, Venere e Giove negli altri segni si farà sentire sia nel fine settimana che soprattutto all’inizio della prossima settimana.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale fino al 2 novembre 2024: opportunità per Sagittario

BILANCIA: Lasciati ispirare da Venere in Sagittario per rendere inattaccabili i rapporti che meritano le tue indiscusse premure e non chiuderti nei tuoi assordanti silenzi se sei in un legame che non senti più tuo! Nel lavoro hai la possibilità di far fruttare meglio il dare e avere.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti rivela che il Sole nel tuo cielo ti aiuterà a raggiungere i traguardi prescelti, sia nei sentimenti che nel lavoro! Martedì e mercoledì sono le giornate migliori per svoltare… e per trovarti al posto giusto con le persone giuste

SAGITTARIO: Venere che ‘arde’ nel tuo segno ti può aiutare a far ringiovanire il tuo cuore alla faccia di ciò che non ha funzionato o che hai solo idealizzato, nel lavoro si vengono a creare le migliori opportunità per portare a casa del risultati.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale fino al 2 novembre 2024: previsioni ultimi segni

CAPRICORNO: Sole in Scorpione ti aiuterà a concentrare energia e tempo per far stare bene te e chi ti piace, nel frattempo si vengono a creare le spinte giuste e le collaborazioni migliori per promuovere la tua immagine e collocazione professionale.

ACQUARIO: Mentre il Sole vuole indagare nei tuoi rapporti e relazioni, Venere in Sagittario ti darà una mano per trasferire più amicizia nei sentimenti e più sentimento nelle amicizie, stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti inoltre nel lavoro arriva quella risposta che sembrava essere sparita nel nulla.

PESCI: Il Sole che passa in Scorpione ti può aiutare tantissimo a dare una svolta alla tua vita…e a mettere la parola fine a quelle delusioni che non hai ancora smaltito, nel lavoro le giornate di martedì e mercoledì intervengono per farti trovare al posto giusto con le persone giuste.