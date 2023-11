Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 novembre 2023/ Il Leone vuol dimostrare il suo valore e la Bilancia recupera

Oroscopo Paolo Fox: il Leone non deve strafare, la Vergine non riesce a liberarsi dalle responsabilità

Leone, c’è un desiderio di rivalsa e di dimostrare, a quelli da cui ti sei allontanato o che ti hanno allontanato, che tu sei forte e imbattibile. Il rischio è quello di strafare, di mettersi troppo in agitazione o, in certi casi, addirittura troppo in mostra, avverte l’Oroscopo Paolo Fox. Alcune persone potrebbero notare che ultimamente sei diventato un po’ più diplomatico, ma è davvero così? Forse sei abbastanza agitato dentro, non lo dai a vedere e cerchi di liberarti di qualche peso diventando estremamente ironico e dissacrante: attenzione a non esagerare! È tempo di recuperare un sentimento.

Vergine, Saturno opposto rappresenta la necessità di mettere ordine nella tua vita. Però è anche vero che un Saturno in opposizione dice a quelli più bravi e a quelli più competenti che non possono rinunciare a quello che hanno sottoscritto e convalidato negli ultimi mesi. Ora i nati Vergine si trovano quindi in una situazione un po’ particolare (soprattutto i lavoratori autonomi) perché devono fare delle cose che decisamente non hanno voglia di fare. Inoltre, in tutte le situazioni in cui è necessario cedere delle responsabilità, come lasciare un’attività ai figli, c’è un blocco e ti tocca sempre mettere una pezza. Venere è sempre nel segno: l’Oroscopo Paolo Fox si augura che abbia già portato l’amore!

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia in ripresa, lo Scorpione è più contento

Bilancia, prepariamoci! Perché dall’8 di novembre Venere entra nel segno ed ecco che chi è preoccupato per una questione di casa o professionale sarà più tranquillo. l’Oroscopo Paolo Fox ultimamente tocca sempre il capitolo forma fisica, salute e benessere perché devi stare meglio! Soprattutto se, da quest’estate ad oggi, hai avuto difficoltà. Vivi momenti di grande energia contrapposti momenti di malinconia: forse perché hai bisogno di conferme e di essere amati? Può capitare di dover spiegare i propri sentimenti, cosa un po’ difficile, perché sappiamo che la mente fatica a districare le passioni.

Scorpione, ecco giornate protette! Venere e Marte transitano nel segno: chi ti ferma più! Sei agguerrito e speriamo anche un po’ più contento. Se in questi giorni puoi fare un piccolo ponte di vacanza o puoi muoverti, datti da fare, incoraggia l’Oroscopo Paolo Fox. C’è grande voglia e possibilità di ricevere buone notizie e consensi, con risultati più interessanti, via via che ci avviciniamo a dicembre. Non bisogna sottovalutare i nuovi amori.











