Oroscopo Paolo Fox del mese di novembre 2023/ Gemelli in ripresa, Cancro tranquillità in amore e…

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, gemelli, Toro

Ariete, questo mese le stelle sono a tuo favore soprattutto per i sentimenti e i progetti di coppia: che sia un viaggio romantico, un bambino o un cambio casa. Potrai trovare in te l’energia per grandi cambiamenti. Per il Toro, non si escludono momenti difficili.

Nonostante fino ad ora le tue certezze sono rimaste sempre immobili, potrà capitare che nel nuovo mese di novembre ci siano periodi più complessi da attraversare, sostiene Paolo Fox. Gemelli, dopo un lungo periodo con Giove contrario siete finalmente in fase di recupero. Questo mese ci saranno cambiamenti positivi, ma attenzione all’amore! Se avete una relazione di vecchia data, ricordate che non è il momento della recriminazione.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, Leone e Vergine

Cancro, tutti i progetti che avete coltivato nei mesi precedenti darà presto i suoi frutti. In amore non ci saranno cambiamenti consistenti, la situazione sarà calma e tranquilla per voi. Leone, ottima scelta iniziare una relazione questo mese! Leone sei sempre competitivo e agguerrito sul lavoro, ma non dimenticare di non riversare in amore la stanchezza accumulata.

Tutta la tensione e il nervoso accumulati a ottobre, verranno mitigati e attenuati dalla presenza di Venere che ti aiuterà a preservare la tua relazione. Vergine, novembre per voi sarà libero da qualsiasi dubbio. Con Giove favorevole nel vostro segno, prenderete le giuste decisioni senza nessun tipo di esitazione, afferma Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Acquario, Pesci

Sagittario, sarà per te un mese luminoso e fortunato soprattutto in amore con Venere nel suo segno e Giove favorevole. Se vuoi osare in qualcosa questo è il momento di farlo. Tutti coloro che avranno una relazione priva di qualsiasi dubbio, vivranno momenti indimenticabili.

Acquario, raccoglierai finalmente ciò che hai seminato gli scorsi mesi in ambito lavorativo. Un nuovo ruolo, una promozione qualsiasi cosa ti porti soddisfazione in questo campo avverrà in questo mese. Bene anche dal punto di vista amoroso. Pesci, nell’attesa del periodo per voi più roseo che arriverà a dicembre, questo mese potrebbe essere l’ideale per iniziare un nuovo progetto, dichiararsi alla persona che si ama e rischiare un po’. Nonostante Venere sia ancora contrario, la fortuna premia gli audaci.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, Scorpione, Capricorno

Capricorno, in amore avrete maggiore chiarezza e negli ultimi dieci giorni di novembre vedrete molta più serenità. Fra poco assisterete al transito di Giove nel vostro segno, che porterà ancora più positività. Scorpione, avete Urano in opposizione per questo cambierete tanti aspetti della vostra vita.

Sarà più semplice sposarsi o investire su nuovi progetti di lavoro. Ma attenzione alle ultime due settimane del mese, in cui potrebbe esserci qualche problema. Bilancia, è tempo di rimettere le cose al posto giusto. Che sia un ruolo sbagliato a lavoro, una promozione o una qualsiasi altra cosa è tempo di rivedere un po’ le cose. In ambito sentimentale fate adesso le vostre scelte, perchè nel mese di dicembre non potrete tornare indietro.











