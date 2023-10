Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 ottobre 2023/ Giornata nì per la Vergine, ottime prospettive per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è più diplomatico, la Vergine oggi ha Luna e Saturno dissonanti

Leone, più ci avviciniamo a novembre e meglio è, soprattutto per i sentimenti. A livello lavorativo, forse, negli ultimi mesi hai ritrovato un po’ di diplomazia, a maggior ragione se, tra febbraio e marzo, ci sono stati degli scossoni oppure non era certo ciò che poi sei andato a fare ora. Tuttavia non puoi tacere: sei una persona sincera e quando senti di dover dire una cosa, parli. Il problema è che potresti essere troppo tranchant nei giudizi, con il rischio di rendere insofferente una persona. Risultati migliori, lentamente, anche nel lavoro, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, oggi la Luna e Saturno sono dissonanti e qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto: cerca di placare l’agitazione che è spesso dominante nel tuo cielo. Se sei giovane e vuoi farti valere, fai girare il tuo curriculum! In questi giorni puoi giostrarti bene anche in situazioni diverse rispetto al passato. C’è una grande prova da superare entro febbraio 2024, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Amore sempre tonico e desiderato, con Venere nel segno.

Bilancia, il peggio è passato, visto che agli inizi di ottobre abbiamo avuto Marte che toccava il tuo spazio zodiacale. Tutti quelli che sono stati male anche prima, da primavera inoltrata, si sentono più forti e poi l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che il prossimo sarà un anno importante! Il 2024 vedrà, soprattutto nella seconda parte, uno splendido aspetto di Giove che andrà sfruttato. Anche se abbiamo ancora diversi mesi per rimetterci in pista, si può dire che le preoccupazioni sono perlopiù superate e che eventualmente resta quella malinconia, che spesso ti caratterizza, che, in fondo, non è neanche un elemento negativo, se invita a forgiare dei progetti creativi.

Scorpione, quando lo Scorpione non ha battaglie da affrontare, si annoia, poi però se affronta le battaglie si arrabbia: è sempre piuttosto agitato questo segno zodiacale, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Non dovrebbero più esserci i dubbi di qualche tempo fa, perché avere questo transito di pianeti nel segno non può che essere positivo. Venere conferma un sentimento entro dicembre: l’Oroscopo di Paolo Fox invita anche quelli che sono soli da molto tempo a rinverdire i sentimenti e soprattutto a frequentare gente nuova. Le prime giornate di novembre saranno molto positive e ci saranno delle belle intuizioni.











