Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 ottobre 2023/ Presto Venere in Vergine libererà lo Scorpione dall’opposizione

Oroscopo Paolo Fox: il Leone potrebbe chiudere una relazione, inizia il mese dell’amore per la Vergine

Leone, tu vuoi sempre apparire e sei il numero uno, Se ci sono dei progetti in ballo, ora farai l’impossibile per dare qualcosa di più ed è inevitabile che, in questo periodo, le responsabilità crescano, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox: sei una persona che si mette in gioco volentieri e non si tira indietro. In amore, servirebbe più chiarezza e se in coppia qualcosa non va, c’è chi si guarderà intorno.

Vergine, la buona notizia è che Venere entrerà nel tuo segno, tra pochi giorni. L’amore non viene consegnato a domicilio, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, però Venere ti dona un fascino particolare e ti pone in una condizione di maggiore serenità. Facciamo un esperimento: è probabile che chi si espone e chi, in questo mese di ottobre, avrà voglia di trasformare un’amicizia in amore o fare un incontro, avrà qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è sotto stress, lo Scorpione finalmente recupera

Bilancia, bisogna cercare di superare qualche piccolo fastidio fisico. Tu sei anche una persona vanitosa che vuole mettersi in mostra, però detesti polemiche e critiche. Pare che in questi giorni, in cui avresti bisogno di tanta tranquillità, qualcosa non vada per il verso giusto: evidentemente, ti senti un po’ sotto pressione, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, non avremo più Venere contraria, tra qualche giorno. Questa Venere ha fatto del male alle tue relazioni? L’Oroscopo di Paolo Fox lo chiede, perché per troppo tempo è stata contro. Nella migliore delle ipotesi, tutto è come prima, hai sempre le stesse persone di riferimento, però manca un po’ di fascino o divertimento in più, ma se invece le cose non sono andate al meglio, è probabile che tu abbia anche vissuto una piccola crisi. Più sicurezza ci vuole, ma dovresti anche essere lasciato in pace da persone che ti hanno dato fastidio in passato.

