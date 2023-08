Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 agosto 2023/ Cambiare è migliorare per il Leone, la Bilancia lasci il rancore

Oroscopo Paolo Fox: ok alle passioni ma non alle illusioni per il Leone, la Vergine deve aprirsi

Leone, avrà più fortuna chi frequenta nuovi ambienti. Da questo punto di vista, il Leone è curioso di natura ed è anche pronto a cambiare vita dall’oggi al domani, se ci sono delle valide proposte. L’Oroscopo di Paolo Fox sostiene che questo è il periodo giusto per dare spazio alle passioni, ma non alle illusioni, perché quelli sono un po’ sottotono, vista la dissonanza di Giove. Non è escluso qualche impegno maggiore per la famiglia e questo è un periodo valido per i sentimenti, anche per i cuori solitari.

Vergine, liberare le emozioni è importantissimo, soprattutto per un segno come il tuo che tende a tenere tutto dentro, per quieto vivere, perché forse esporre ciò che provi potrebbe, agli occhi degli altri, farti sembrare vulnerabile. Considera le nuove conoscenze importanti, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox, con questa Venere che sarà bellissima da ottobre e che dice, se sei un Vergine solitario, di darti da fare ad agosto e a settembre, ma soprattutto di non far pesare troppo le situazioni di lavoro nella tua vita: la mente dev’essere libera di amare. Ci saranno giornate in cui agitazione e insofferenza andranno a braccetto però, per il momento, con la logica e la tua grande razionalità, sei riuscito anche a superare spiacevoli intoppi.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve dimenticare i tradimenti, lo Scorpione è confuso

Bilancia, si superano lentamente le preoccupazioni del passato: non legare troppo la tua vita a una persona che ti ha tradito, in amore o sul lavoro. Tu hai un altissimo senso della giustizia e allora stai male per mesi, se qualcuno non si comporta bene con te, con il risultato che tu continui a pensare a qualcosa che non è andato bene e gli altri, liberamente, fanno ciò che vogliono e nemmeno hanno dei rimorsi nei tuoi confronti. Perché quindi rovinarsi la vita, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? In attesa di un recupero psicofisico importante, perché le ultime settimane sono state un po’ sottotono, valuta già cosa vorrai fare in autunno.

Scorpione, in questo momento abbiamo dei pianeti un po’ particolari che creano confusione: Sole, Venere, Giove e Urano sono in aspetto nervoso. L’Oroscopo di Paolo Fox spiega che questo non significa che le cose vadano male, ma che prima di sapere se un progetto va o meno, dovrai aspettare fino a ottobre o novembre. Questo non limita il tuo raggio d’azione, ma forse ci sono dei progetti in ritardo sui tempi. L’amore, se sei troppo teso, potrebbe tornare a vivere attimi di polemica.











