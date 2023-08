Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2023/ La Bilancia convalescente si riprende, soccorso di Giove alla Vergine

Oroscopo Paolo Fox: incontri agevolati da Venere per il Leone, Giove ripara i “guasti” di Saturno per la Vergine

Leone, se ti invitano a fare qualcosa di nuovo, non dire no, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che questa dissonanza di Giove porta degli obblighi che a volte sono un po’ scomodi da portare avanti. Qualcuno è anche stato male e ora deve recuperare, ma ora se ti danno un incarico, da una parte potrebbe essere valido e importante, ma dall’altra anche piuttosto imbarazzante, soprattutto se devi fare delle scelte che comportano dire no molto spesso. Alcuni hanno discusso in primavera: non bisogna portare avanti tensioni in amore e questa Venere dice che gli incontro sono più facili.

Vergine, questo è un cielo riparatore, perché Saturno opposto, da marzo, ha cambiato alcune questioni che ti hanno fatto stare un po’ sulle spine, ma Giove è ottimo e quindi molti capiranno che, a fronte di una chiusura che sembrava imbarazzante al punto di doverti giustificare, stanno nascendo delle opportunità in più. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tanti nati sotto questo segno zodiacale, soprattutto quelli che erano troppo sotto pressione, ora capiscono che si può vivere liberamente, senza scervellarsi. Questa buona posizione di Venere diventerà ottima da ottobre e quindi agosto e settembre sono mesi importanti per amare.

Bilancia, che questo sia stato e sia ancora un periodo confuso e impegnativo e di stress fisico, l’Oroscopo di Paolo Fox l’ha detto tante volte. Già dall’estate dell’anno scorso ci sono stati alti e bassi, ma ora bisogna voltare pagina: se ci sono state delle indecisioni, per chi lavora in un gruppo, ha già cambiato o forse cambierà ruolo o sede, deve andare avanti. I liberi professionisti, in questo momento, possono inaugurare anche qualcosa di bello. Dopo che vi siete ripresi fisicamente potrete fare ancora di più. C’è una buona energia, ma non va sprecata.

Scorpione, ci sono delle piccole tensioni in questo momento: anche per quanto riguarda gli sforzi, potrebbero sembrare sempre eccessivi. C’è chi arriva alla sera davvero esausto, anche fisicamente, con qualche fastidio muscolare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere e Sole in aspetto particolare rappresentano spesso discussioni oppure la tendenza a non avere voglia a impegnarsi, ogni giorno, in un combattimento continuo. Alcuni Scorpione sono molto in dubbio per quanto riguarda scelte di lavoro che non sono state decise ma in qualche modo imposte dal destino. Chi è rimasto fermo per molto tempo però, troverà in questi giorni una buona ispirazione per il futuro. Amore da controllare.











