Oroscopo di Paolo Fox di oggi 10 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ancora una giornata di festa, con la Pasquetta e l’Oroscopo di Paolo Fox, per la giornata di oggi, lunedì 10 aprile 2023, da Radio LatteMiele. Le effemeridi registrano la Luna in Sagittario: una posizione ottimale per un giorno di vacanza, perché è il Sagittario è un segno che rappresenta viaggi, spostamenti, cambiamenti, novità , incontri, esperienze e amicizie. Tante cose belle! Di solito la giornata di Pasquetta ha bisogno di positività in questo senso. Vediamo cosa riserva ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete riscopre i buon sentimenti, il Toro è favorito su tutti i fronti

Ariete, oggi Sole e Luna in aspetto buono. Da domani, Venere favorevole: l’unico intralcio è Marte dissonante, che rappresenta il nervosismo, ma è anche il tuo pianeta guida. È vero che ci sono degli sforzi e bisogna cercare di trovare delle soluzioni, ma sei su una strada che ti porta lontano. L’Oroscopo di Paolo Fox già guarda alle giornate di venerdì 14 e sabato 15 che potrebbero essere foriere di buone novità, anche per quanto riguarda l’amore, che spesso noi già abbiamo, ma lo riscopriamo nei momenti difficili. Questo vale soprattutto ai nati Ariete che sono stati male o hanno avuto dei problemi e che ora trovano degli sbocchi. Quello che si è chiuso lo scorso anno non va ricuperato: è tempo di voltare pagina.

Toro, questo cielo promette molto bene: Saturno è già molto interessante e le giornate di mercoledì e giovedì sono utili per reagire alle provocazioni che qualcuno potrebbe aver generato nella tua vita, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Adesso sai che sta per arrivare un periodo importante da maggio e potresti addirittura essere invidiato per quello che fai. Se hai un bel progetto e lo hai curato con attenzione, è difficile sbagliare! Mercurio nel segno rappresenta emozioni vere.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono evitare la noia, per il Cancro inizia un bel periodo per l’amore

Gemelli, devi stare attento a non annoiarti, soprattutto se oggi, in una giornata di festa, non ha tante cose da fare e magari, anche se è circondato da persone carine, dopo un po’ vuole evadere. Una giornata che nasce con delle piccole tensioni, però l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che un Gemelli si distrae facilmente e quindi, quando qualcosa non va, si apre un libro, si fa una telefonata, si ascolta un po’ di musica e insomma si cerca di fare delle cose che liberino della mente e la portino lontana dalle preoccupazioni. Non è il caso di affaticarsi troppo.

Cancro, questo Marte nel segno è un grande provocatore: sta sobillando la tua anima e tu probabilmente stai anche cercando di svegliare quelli che ti stanno attorno, perché aspetti un riscatto e non è certo che lo aspetti dagli altri, però vorresti che tutto quello che hai fatto fino ad oggi, sia riconosciuto. Avremo delle giornate un po’ sottotono, però il peggio è passato e, in questo momento, il consiglio è di non guardare a quello che fanno gli altri: sei forte, sei capace di reagire anche alle situazioni più complesse e l’Oroscopo di Paolo Fox ti anticipa che domenica 7 maggio avremo anche Venere nel segno! Quello che fai da questa giornata del 10 fino agli inizi del prossimo mese è importante per l’amore, nuove conoscenze comprese.

