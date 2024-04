Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 aprile 2024/ Cancro, Scorpione, Pesci, Gemelli, Bilancia e Acquario

Prosegue la grande concentrazione di pianeti nel segno dell’Ariete, con la Luna che passerà in Toro solo nel pomeriggio. Secondo l’oroscopo Paolo Fox, questa situazione si protrarrà fino alla metà del mese, favorendo i segni di fuoco e ostacolando un po’ quelli di terra. Per quelli d’acqua e aria, come in questo caso, ci sono molti cambiamenti che verrano presi in modo diverso a secondo dell’indole del segno: mentre, per esempio, il Cancro farà un po’ di fatica, l’Acquario sarà entusiasta nel rivoluzionare tutto.

Sono settimane pesanti per il Cancro, lo Scorpione si inalbera facilmente

Cancro, la prima metà del mese devi avere pazienza. Se ci sono delle controversie, entrare in conflitto in questo periodo può essere doloroso. Sul lavoro e in amore, sviluppa tolleranza, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché dal giorno 16 il cielo volgerà al meglio. Magari ci sono solo dei ritardi per alcune cose, anche non lavorative.

Scorpione, l’umore ballerino, tipico del tuo segno, va tenuto sotto controllo in questo frangente, perché è facile accendersi per un nonnulla. Tra fine aprile o inizio maggio ci sarà da superare una prova che tu stesso hai voluto. C’è anche chi dovrà cambiare gruppo o squadra. Eredità, proprietà, lasciti: ci saranno delle scelte da concretizzare entro la fine di maggio, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Le responsabilità non pesano ai Pesci, i Gemelli migliorano tutti i rapporti

Pesci, da adesso fino alla fine di maggio gli accordi e i contratti vanno siglati. Hai coraggio da vendere e sei molto determinato: analizza bene le tue capacità e, in base a questo, scendi in pista. I segni Pesci e Cancro sono buoni amici, ma attenzione ai nati Vergine. Tanta ispirazione e le tue idee sono vincenti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, i nuovi incontri sono favoriti e l’Oroscopo di Paolo Fox incoraggia soprattutto coloro che sono reduci da una separazione. Questo cielo migliora tanti aspetti e il tuo compito sarò quello di ripristinare la tua serenità interiore, a maggior ragione se hai subito un tradimento. Se prima eri un po’ più accomodante, adesso non accetti più nulla.

Cielo difficile ma fruttuoso per la Bilancia, novità d’amore per l’Acquario

Bilancia, non è un cielo molto tranquillo, con tutti questi pianeti opposti. Da un altro punto di vista il periodo è utile per rendersi conto di tutto ciò che non funziona ed ecco perché l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di essere ottimista. Se ultimamente sei stato provato dal punto di vista delle relazioni interpersonali, cercherai di dedicarti di più alla tua crescita personale, dal punto di vista spirituale e intellettuale.

Acquario, hai voglia di rivoluzionare la tua vita e addirittura potresti non voler rinnovare tu stesso un contratto. Bisogna però guardare se le tasche lo permettono, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Le coppie in crisi o separate possono trovare una mediazione, per il bene della famiglia, ma le cose migliori arrivano da persone nuove, perché il desiderio di cambiare tutto è forte.











