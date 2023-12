Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 dicembre 2023/ La corona dell’amore è Scorpione, recupero per la Bilancia

Oroscopo Paolo Fox: grane di soldi e famiglia per il Leone, la Vergine abbandoni le sue certezze

Leone, c’è sempre qualche questione di soldi da mettere a posto. Giove, contrario da diverso tempo, non crea disagi inesorabili ma, evidentemente, quote in alcune società o incarichi sono cambiati. L’amore è importante, ti ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox, anche se in questi giorni ci sono nativi del segno molto incerti sul da farsi: attenzione se ci sono problemi familiari o si è preoccupati per un parente.

Vergine, voi amate le certezze e i punti fermi, per evitare di essere sorpresi da situazioni e persone sgradevoli, tuttavia, in fondo, la vita è un continuo cambiamento ed è giusto accettarlo. L’Oroscopo di Paolo Fox non intende che adesso dobbiate diventare mutevoli, perché siete costanti in tutto quello che fate e desiderate, ma adattarsi alle circostanze è la cosa migliore da fare per evitare stress.

Oroscopo Paolo Fox: ciò che è andato è andato per la Bilancia, cielo d’amore per lo Scorpione

Bilancia, puoi contare su un periodo di recupero, anche a livello fisico. Oggi sarebbe utile aumentare i momenti di relax per recuperare energia. Mercurio dissonante parla di questioni economiche da vivere con un po’ più di tranquillità. Se, con queste stelle, non riuscite a ritrovare un’intesa d’amore, forse l’amore è sfuggito da qualche logica che bisogna cercare di ritrovare. Non cercate di ricucire ciò che non può più essere rimediato, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, i rapporti familiari sono meno complicati rispetto agli ultimi mesi che hanno, in qualche caso e soprattutto durante l’estate, inasprito le polemiche con un componente della casa o un parente stretto. Non bisogna rimettere in discussione gli accordi presi in precedenza e, come ha già spiegato l’Oroscopo di Paolo Fox, questo è un ottimo cielo per l’amore: oggi abbiamo Luna a venere nel segno! Persino nelle coppie più arrabbiate, certe situazioni potranno essere discusse e chiarite con una maggior dose di affetto e comprensione, anche per le reciproche debolezze.











