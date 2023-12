Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 dicembre 2023/ La Vergine è favorita in amore e la Bilancia ne chiede di più

Oroscopo Paolo Fox: vita turbolenta in casa per il Leone, la Vergine ha Luna e Venere favorevoli

Leone, un atteggiamento più positivo potrebbe risolvere i problemi in casa, dato che la vita sentimentale è sottoposta ad alti e bassi, come dice da un po’ l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è una grande sete di libertà: forse in questi giorni il lavoro prende troppo tempo? Tornare a casa, non avere la persona giusta di riferimento e sentirsi incompresi potrebbe essere un problema. Leggerezza e libertà sono le parole chiave che dovrebbero guidare guidare le emozioni e le reazioni anche in famiglia, malgrado alcuni nomi ancora non siano sciolti.

Vergine, stati emotivi insoliti e sensazioni particolari. Il fine settimana nasce con Luna e Venere favorevoli! È un momento di recupero, conferme e riconoscimenti. Chi è ancora in cerca di un partner potrebbe fare delle conoscenze speciali. Il segno della Vergine filtra ogni emozione ed esperienza della sua vita con la razionalità e la mente, quindi quando quest’ultima è offuscata e non si ragiona bene, si rischiano anche stati di grande malinconia. Ecco perché tutti coloro che sono reduci da una sosta sono esortati dall’Oroscopo di Paolo Fox a tornare a credere nel futuro e ad essere ottimisti.

Bilancia, non correte alle conclusioni! Pensate alla vostra vita e alla storia d’amore come a un libro le cui pagine devono essere ancora scritte a due mani. In casa, è necessario essere sempre disponibili: questo fa piacere, perché ci si sente importanti, ma stanca. È vero che la strada è sgombra da tensioni, ma in questo periodo qualche garanzia in più e qualche gratificazione maggiore la si cerca in amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, questo è un cielo importante per programmare il lavoro, anche e soprattutto in vista del prossimo anno. Probabilmente, alcune esperienze iniziate a settembre, soprattutto per i liberi professionisti, non saranno riconfermate, però è giusto ricordare che l’anno prossimo ci saranno delle nuove opportunità. L’importante è non vivere sempre con questa sorta di tensione addosso, con la paura che da un momento all’altro capiti qualcosa di strano. Periodo intenso ed emozionante e weekend importante, anche per gli incontri d’amore, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

