Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Siamo a metà settimana e anche oggi, giovedì 10 febbraio 2023, pubblichiamo l’Oroscopo Paolo Fox con le previsioni della giornata, tratte dal suo appuntamento quotidiano su Radio LatteMiele. Cosa diranno le stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve divertirsi di più, la Vergine vola nella professione

Leone, questa generosità che è poi il tema dominante, la caratteristica particolare della tua personalità, dovrebbe essere anche utilizzata nei confronti di te stesso. L’Oroscopo di Paolo Fox lo dice perché, da qualche tempo, non ti risparmi e il fatto di avere anche affrontato delle polemiche, delle ingiustizie e di aver lottato per importi, ha dato molto spazio alle preoccupazioni e poco ai divertimenti. Devi concederti qualcosa di più. Oggi se devi incontrare una persona, prendi tempo, perché dei ritardi sono possibili.

Vergine, si riparte e quest’oroscopo, per quanto riguarda la professione, è molto importante. Il meglio ci sarà da maggio e l’Oroscopo di Paolo Fox crede che quello sarà il momento giusto per i liberi professionisti, per quelli che hanno, da qui a maggio, un contratto in scadenza, perché sarà il momento migliore per rimettere in discussione tutto e magari anche battere i pugni sul tavolo, se necessario. L’amore è in secondo piano, forse per questioni contingenti.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia scatena polemiche giuste, lo Scorpione può riattivare i sentimenti

Bilancia, in questo momento è proprio il caso di abbandonare quello che non va e tu dovresti anche allontanarti da alcune polemiche: probabilmente non le cerchi, anche se hai un senso della giustizia molto alto che però potrebbe non corrispondere al senso di legalità di altri: ecco perché potrebbe esserci un piccolo scontro, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa è una giornata un po’ strana e confusa: da qualche tempo, tutto quello che fai, in qualche modo, crea dei disagi, ma perché stai dicendo delle verità che qualcuno non vuole ascoltare.

Scorpione, una buona giornata: Venere è attiva! Se vuoi recuperare l’amore, devi agire adesso, perché questa Venere è molto intrigante. Ci sarà poi qualche Scorpione prudente, perché magari scottato dal passato, che penserà sia giusto frequentare persone a livello part-time e senza lasciarsi coinvolgere oppure qualcun altro che sarà molto preso dal lavoro. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che, da marzo, Saturno, con un transito bellissimo rivolto al tuo cielo, porterà delle scelte di lavoro e dei cambiamenti.











