Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 gennaio 2024/ Meglio l’amore del resto per il Leone, la Vergine è rinnovata

Oroscopo Paolo Fox: ottimo l’amore per il Leone, la Vergine vive un momento difficile ma fruttuoso

Leone, queste ore sono importanti per ribadire un amore, con Venere favorevole, segnala l’Oroscopo di Paolo Fox. I prossimi due mesi saranno un banco di prova per tutte le relazioni, Il Leone ora si può innamorare all’improvviso, come spesso capita ai segni di fuoco. Al Leone piacciono le persone che sfuggono un po’, per cui se volete fare colpo su una persona di questo segno, non fate da tappetino ma mantenete il vostro orgoglio. Le decisioni migliori saranno dopo giugno, anche per il lavoro.

Vergine, questa è una fase di disagio, ma positiva. Spiega meglio l’Oroscopo di Paolo Fox: i disagi sono legati alla chiusura di alcuni rapporti, all’allontanamento di certe persone, alla revisioni di alcune situazioni contabili, a situazioni di lavoro precarie. I vantaggi sono quelli che ne derivano: finalmente non fai più la stessa vita di prima, proprio perché ci sono stati cambiamenti volontari o legati al destino e ti trovi in una condizione diversa rispetto al passato. Bisogna recuperare l’amore e questo è forse l’unico cruccio per qualcuno al momento.

Bilancia, se ti devi confrontare con il pubblico, non c’è problema: ci sono delle grandi passioni e amicizie che si rinnovano. Nei legami familiari ci vuole un po’ più di prudenza, soprattutto se ci sono persone che non seguono le tue direttive. Ricordiamo sempre che la primavera 2023 è stata complessa da gestire, ma a distanza di quasi un anno, si riesce finalmente a vedere la luce, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo vale anche per il fisico che è stato lungamente e duramente provato.

Scorpione, vivi al meglio queste sensazioni! Se a dicembre c’è stata una conferma d’amore, se ti piace una persona vai avanti, ma il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di non eccedere con la gelosia, soprattutto se si ha a che fare con segni zodiacali nati liberi, come Sagittario, Acquario e Gemelli. C’è chi tenterà anche di avanzare e crescere nel lavoro e, se un programma si è chiuso, non temere: ci saranno altre occasioni.











