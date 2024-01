Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 gennaio 2024/ La Bilancia esprima la sua natura equa, lo Scorpione sia paziente

Oroscopo Paolo Fox: il Leone imposta nuovi progetti, la Vergine è solida nonostante tutto

Leone, mentre a dicembre è probabile che ci siano state delle perplessità in amore, adesso sembra che le cose stiano andando meglio e, se vivi una relazione nuova, via libera! Incarichi, ordini e occasioni per quanto riguarda il lavoro: le idee sono più chiare, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Tuttavia, attivamente, si potrà fare qualcosa di più da giugno: sembra un tempo lontano, ma i mesi passano in fretta!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 gennaio 2024/ Ariete e Cancro sono nervosi, ma entrambi con buoni progetti

Vergine, avete una grande logica e una flemma che magari non è interiore ma esteriore, perché voi mi mostrate sempre molto sicuri. Nonostante le divergenze, i cambiamenti e le tensioni degli ultimi tempi, siete sempre stati tra i più forti. L’unico atteggiamento prudente che consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox riguarda i sentimenti: nei rapporti tra genitori e figli c’è qualche dubbio e anche con i parenti.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dall'8 al 14 gennaio/ Male Pesci e Bilancia, Scorpione al top

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia dev’essere obiettiva, lo Scorpione stia attento alla gelosia

Bilancia, tu che ami la giustizia e che cerchi di applicare sempre una certa equità nelle tue decisioni, adesso devi stabilire chi ha ragione e chi ha torto in famiglia, in amore. Chi è sposato probabilmente è preoccupato per vicende che non lo riguardano direttamente, ma che coinvolgono il partner o i figli, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Queste sono giornate migliori anche per capire cosa sta accadendo in famiglia.

Scorpione, questa parte centrale della settimana è stimolante. Ogni tanto pensi che l’amore no dia riposte giuste, ma ci vuole un po’ di pazienza! Venere ha creato qualche buona combinazione a dicembre? Attenzione alla gelosia, perché può diventare l’arma a doppio taglio, in certi legami sentimentali. Se pensi di valere e ritieni che sia giusto fare una proposta a una persona, non esitare a farti avanti, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 gennaio 2024/ Toro e Gemelli sono sotto il tiro delle opposizioni dei pianeti

© RIPRODUZIONE RISERVATA