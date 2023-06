Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 giugno 2023/ Vergine e Scorpione con nervi tesi: calma e sangue freddo

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 10 giugno 2023, descrive il cielo del weekend, sempre da Radio LatteMiele. La settimana ha visto l’ingresso di Venere in Leone, ma non finisce qui: domani avremo il nuovo transito di Mercurio in Gemelli. Cosa accadrà per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Oroscopo Paolo Fox: il Leone affronta tanti ostacoli, la Vergine dev’essere cauta

Leone, si spera che tu abbia dei nuovi importanti riferimenti e che non debba perdere troppo tempo nelle discussioni, perché questo è quello che sta capitando da un po’. Non ci sono blocchi inesorabili, ma molti ostacoli, forse posti sul tuo cammino da persone che sono invidiose di te. Diventa importante per le coppie parlare in maniera sincera, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Nuovi amori possibili.

Vergine, stai meglio rispetto a marzo e aprile, ma ogni giorno ti sembra di “camminare sulle uova”, ovvero di essere in una condizione in cui ogni patto, ogni alleanza e persino ogni frase vada gestita con prudenza. È già capitato, negli ultimi fine settimana, che qualcosa non andasse per il verso giusto e quindi devi riprogrammare sempre tutto quello che fai. L’Oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di essere più accorto e anche si stare al gioco, soprattutto se hai a che fare con delle persone nuove: è inutile vivere contrasti. Amore nella media.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve superare una sorta di tradimento, lo Scorpione potrebbe sbottare

Bilancia, è un momento in cui devi fare i conti con quello che resta, anche di alcune amicizie e passioni che sono state messe in discussione, negli ultimi mesi. Questi sono giorni importanti per recuperare forza ed energia e Mercurio da domani aiuta. Va meglio anche per coloro che sono rimasti fermi per troppo tempo. Devi superare una sorta di tradimento, un disagio che hai vissuto di recente, soprattutto se hai scommesso su delle persone che poi hanno tradito la tua fiducia. È un qualcosa di cui l’Oroscopo di Paolo Fox sta parlando da tempo: da marzo di quest’anno.

Scorpione, momento che mette alla prova le relazioni sentimentali e anche la tenuta di un rapporto di lavoro, se da tempo ci sono dei contrasti. Tu sei tanto buono e caro, però quando la gente esagera e ti trovi di fronte a delle situazioni di grande nervosismo, non sempre puoi reagire con un sorriso. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che sei governato da Marte e per te dev’essere tutto molto chiaro: la tolleranza ha i giorni contati! Saturno in ottimo aspetto ti permette comunque di fare delle cose in più: se devi cambiare orario, ruolo o addirittura azienda, alla fine vedrai che andrà meglio di come pensi. È l’amore a preoccupare di più, ma solo se la coppia non è stabile e ha giù dato problemi in passato.

