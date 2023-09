Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 settembre 2023/ La Luna addolcisce il Leone e lo Scorpione recupera in amore

Oroscopo Paolo Fox: una bella Luna nel segno del Leone, la Vergine è indaffarata ma un po’ di relax ci vuole

Leone, l’orgoglio è una brutta bestia e a volte ti trovi nel bel mezzo di discussioni proprio perché non riesci a tacere. Oggi pomeriggio, con la Luna nel segno, non solo sarai più sereno, ma anche pronto a una riconciliazione. Tra l’altro, questo fine settimana può essere molto intrigante anche per l’amore. Se c’è una nuova fiamma, sviluppala al meglio, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: le passioni sono importanti in questo particolare periodo dell’anno.

Vergine, è una domenica in cui non trovi pace perché hai tante idee per la testa. Tra l’altro questo è un periodo che porta una buona organizzazione del tuo futuro. Sarà bene non fare riaffiorare tensioni in una giornata che potrebbe provocare e tu devi cedere un po’ anche alle tensioni del periodo e cercare di ritrovare tranquillità. La stanchezza accumulata potrebbe essere il motivo per cui, ogni tanto, vai su di giri, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, domenica interessante. Di recente, sei diventato molto più impositivo e irruento: le persone si chiedono cosa ti sia successo! In realtà, per troppo tempo, hai chinato la testa o forse, per quieto vivere, non hai detto tutto quello che realmente pensavi. Adesso invece ti sei reso conto che, vuotando il sacco, non solo hai qualche ammiratore in più, ma ti senti meglio ed è questa la cosa più importante, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Cambiamenti, novità e, per i Bilancia più creativi, ci sarà l’occasione di frequentare ambienti mai frequentati prima: si cambia! Amore da proteggere.

Scorpione, via via che ci avviciniamo ad ottobre, le relazioni familiari e i rapporti con gli altri saranno più facili da vivere. Tu in amore non ami la tranquillità o, perlomeno, a parole vorresti vivere serenamente, ma spesso ti avvicini a persone che hanno un temperamento molto spiccato: ti piace la lotta, ti piace vincere e nella situazioni di disagio un po’ ti crogioli (fino ad un certo punto). Qualche impegno che salta o un ritardo potrebbe spazientirti, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.











