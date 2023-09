Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 settembre 2023/ La Vergine apprezza le novità e la Bilancia si scopre diversa

Oroscopo Paolo Fox: tanto amore e tante responsabilità per il Leone, la Vergine è caduta in piedi

Leone, i sentimenti sono importanti. Chi non ha ottenuto un grande amore o quantomeno non ha avuto un incontro interessante nel corso degli ultimi quattro o cinque mesi, probabilmente è un po’ pretenzioso, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: sappiamo che il Leone si aspetta molto dagli altri e forse anche da se stesso. Per quanto riguarda invece le persone innamorate e che sono in coppia e vogliono sposarsi o convivere: via libera! Sul lavoro, grandi responsabilità e forse grande fatica.

Vergine, l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda quello che disse in primavera, ovvero che sarebbe arrivato Saturno opposto, ci sarebbero stati cambiamenti, ma saresti caduto in piedi. Tanti Vergine si sono chiesti, tra marzo e maggio, che fine avrebbero fatto, ma ora sono contenti, perché stanno notando che c’è stata una bella evoluzione in positivo. Bisognerà solo rilassarsi, perché la stanchezza porta dei fastidi e anche l’incapacità di comunicare ciò che si prova davvero. Recupero domani sera.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è assertiva, lo Scorpione ha una bella giornata

Bilancia, sarebbe il caso di fare qualcosa di divertente. Se qualche persona si avvicina a te e ti chiede se sei cambiato, perché prima eri più remissivo, invece adesso ti arrabbi per tutto, sei diventato intollerante, forse non sbaglia, per l’Oroscopo di Paolo Fox. In realtà, i Bilancia che solitamente sono equilibrati ed evitano complicazioni si stanno rendendo conto che è il momento di “vuotare il sacco”. Marte nel segno rappresenta proprio questo desiderio: la cosa importante è questo non comporti troppe discussione e polemiche. Visto che in genere tieni le cose dentro, forse rischi di dire qualcosa di troppo.

Scorpione, piccoli contrasti in amore si risolveranno da ottobre. Non sono per tutti contrasti impossibili da superare: naturalmente, questa Venere dissonante da qualche mese può aver portato, in qualche caso, incomunicabilità, e in altre situazioni il desiderio di vivere in modo più passionale un rapporto. Bello questo cielo per chi ha fatto grandi esperienze. Questo sabato aiuta a stare meglio, ma nell’ambito del lavoro ci vuole più chiarezza, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











