Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Siamo arrivati al fine settimana e l’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela le previsioni astrologiche anche oggi, sabato 11 febbraio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Si conclude anche la settimana del Festival di Sanremo: scopriamo se ci sarà il vincitore tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone sente aria di tempesta, la Vergine esce dall’opposizione di Venere

Leone, l’Oroscopo di Paolo Fox ha già spiegato che, in casi eccezionali, c’è stata una chiusura o uno stop: tutti i nati Leone che dovevano dire una cosa, l’hanno detta. Costi quel che costi, perché quando un nativo Leone sente che una situazione non può o non deve andare avanti, inevitabilmente si ribella. Leggendo tra le righe di questo cielo, forse hai anche intuito che sono possibili anche delle ombre, ma si può confidare molto sulla tua sensibilità e sulla tua invidiabile capacità di prevedere, in anticipo, ogni piccola tempesta. Gelosia in aumento.

Vergine, chiudi la settimana in maniera attiva. Questo è un cielo importante proprio per le relazioni, per risolvere anche un disguido anche di tipo familiare. Adesso, dal 20, Venere non sarà più opposta e quindi anche coloro che hanno dovuto vivere l’amore con una certa lontananza o distacco, perché magari troppo impegnati sul lavoro, si riavvicineranno. Sarebbe bello fare anche una piccola vacanza, anche se l’Oroscopo di Paolo Fox ammette che alla Vergine stacanovista non piace staccare gli occhi dal lavoro e comunque vuole tenere tutto sotto controllo, però ogni tanto ci vuole anche un po’ di spazio per la fantasia.

Oroscopo di Paolo Fox: la Bilancia è in collisione con il mondo, lo Scorpione deve aver fiducia in un buon risultato

Bilancia, se in questi giorni sei un po’ criticato e le cose che dici sono sempre fonte di tensione, potrebbe essere l’effetto di Giove in opposizione. Non sarà più opposto da maggio, però c’è sempre qualche cosa che non va, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Tu sai di comportanti in maniera onesta e leale: hai un tuo criterio di giustizia che però potrebbe non essere del tutto compreso dalle persone che hai attorno. La diplomazia è il tuo forte ma, in questi giorni, specialmente durante i contatti con alcune persone importanti o che ti possono dare una spinta in avanti, sei diventato molto più irruente.

Scorpione, non mancheranno occasioni da sfruttare a tuo vantaggio. A breve la Luna toccherà il tuo segno zodiacale e questo rappresenta passione, evoluzione. Forse i lavori nati negli ultimi due mesi non sono andati proprio al meglio e quindi qualche Scorpione dirà:”Mannaggia a me, quando ho accettato quell’incarico”, però non importa, perché tanto le vittorie che cercherai e conquisterai saranno volute più per ricompensare la mancanza di una piena soddisfazione che altro. Conta soltanto sapere che febbraio si concluderà con un buon risultato, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

